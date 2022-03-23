58 ülkeden satın alma profesyoneli Yapı Fuarı’nda bir araya geldi

Katma değer yarattığı inşaat sektörüne yeni iş fırsatları sunan, sektörün gelişimine liderlik eden ve her sene güçlü içerikleriyle sektörel bilgi paylaşımına imkân sunan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 44’üncü kez kapılarını açtı.

Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgede ilk 5’te yer alan fuar, 26 Mart tarihine kadar dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Hyve Grup’un düzenlediği Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, sahip olduğu küresel ağını, inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve satın alma fırsatları yaratacak.

Bir önceki buluşmasında 1 milyar euroluk iş hacmi yaratan fuar, bu yıl da güçlü ve etkin satın alma profesyonellerini yerli üreticilerle hibrit yaklaşımlarla İstanbul’da buluşturuyor. 43. Yapı Fuarı’nda 11 ülkeden 218 davetli satın alma profesyoneli fiziksel katılım ve çevrimiçi platform Hyve Connect aracılığı ile ağırlanmıştı. Ekonomik göstergelerin pandemi öncesine en çok yaklaşmasının beklendiği bu yıl, tüm dünyada kamu politikalarının ulaşımı ve hareketi rahatlatıcı tedbir ve önerileri ile güçlü bir fuar dönemi bekleniyor.

44. Yapı Fuarı; Kanada, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre, Katar, Birleşik Krallık ve Yunanistan başta olmak üzere 58 ülkeden 400’e yakın ve satın alma profesyonelini, yeni yatırım ve iş birliği fırsatları için yerli iş ortakları ile İstanbul’da buluşturuyor.

Sektörün geleceğine Yapı Fuarı’nda yön veriliyor

Kapsamlı etkinlik programıyla sektörün gündemini belirleyen, alternatif yapı trendleri ve sürdürülebilir malzeme ile yenilikçi inşaat uygulamalarının ipuçlarının konuşulacağı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, inşaat ve yapı sektöründe önümüzdeki dönemin yol haritasını çiziyor.

Sıfır enerji binalara dönüşüm konusunda dünyanın dört bir yanından birçok lider ve yenilikçinin bir araya geldiği yılın en önemli Sıfır Enerji Bina etkinliği ZeroBuild Summit’22, ilk kez fiziksel olarak 44. Yapı Fuarı-TurkeyBuild ev sahipliğinde düzenleniyor. 26 Mart tarihine kadar sürecek ZeroBuild Summit’22, İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi’nde ‘Change Starts Here’ sloganıyla gerçekleştiriliyor. 16 oturumda 100’e yakın yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırlayacak fuarın odak konuları enerji, çevre ve sürdürülebilirlik.

44 yıldır sektördeki tüm paydaşları mevcut konular ve inovasyonlar etrafında toplamaya devam ederken tasarımın gücüne inanan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, stant tasarımlarında ‘sürdürülebilir’ ve ‘yenilikçi ürünleri’yle markalarını ve ürünlerini ziyaretçiler için bir çekim noktasına dönüştüren katılımcılarını Altın Mıknatıs ‘Stant Tasarımı Ödülleri’ ile ödüllendirecek.

Bölgedeki en yeni ürün ve teknolojilerin sergilenmesi ve takip edilmesi için olanak sağlamasının yanı sıra fuarda, içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında köprü oluşturan aktivitelerle destekleniyor. 2021 yılında bir ilke imza atarak yapı sektöründe faaliyet gösteren girişimcileri ağırlayan YAPI TECH GARAGE, bu sene de yeni 13 girişimcinin ürün ve hizmetleri ile sektöre ivme kazandırıyor.

Yapı Söyleşileri kapsamında; yapı sistemlerinde inovasyon, Ar-ge yatırımlarında yenilikçi teknolojiler, yeni nesil inşaat malzemeleri gibi sektörün her daim radarında olan konuları sahadan deneyimleriyle öncü aktörlerin gözünden sahneye taşınıyor.

16 ülkeden 30’u aşkın yabancı katılımcı fuarda

Fuarın ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken Yapı Fuarı – TurkeyBuild Istanbul Direktörü Banu Keskin, “Fuarımız; Balkanlara ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya, yani oldukça geniş bir hinterlanda yayılıyor. Bölgesinde en büyük 5 fuar arasında yer alan Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, ihracat kaleminde önemli paya sahip fuarlar arasındadır.” dedi.

Küresel anlamda sektörde sözü geçen ülkelerin fuara katıldığını belirten Keskin, “Bu yıl Almanya, Rusya, Avusturya, Çin, Romanya, İtalya, Danimarka, Çekya ve Polonya başta olmak üzere toplam 16 ülkeden 30’un üzerinde yabancı katılımcı fuarda yer alıyor. Yani 4 salonda toplam 16 ülkeden 314 yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlıyoruz.” dedi.

Keskin, fuara katılımcı, yatırımcı ve satın alma profesyonellerinin yanı sıra, ziyaretçilerin de çok büyük ilgisi olduğunu, şu ana kadar toplamda 123 ülkeden 28 binin üzerinde ziyaretçinin çevrimiçi davetiye aldığını sözlerine ekledi.

Bu yıl da zengin içeriği ile fuarda; Prefabrik Yapılar, Çevre Düzenleme, Peyzaj, Aydınlatma & Elektrik ürünleri, Kaba Yapı, Kapı-Pencere-Dış Cephe, Yalıtım-Yapı Kimyasalları ve İç Yapı ana ürün gruplarının yanı sıra, İskele Kalıp ve Asansör, İnşaat Makineleri ve El Aletleri sergilenecek ürün grupları arasında yer alacak.