5G, gerçek ile sanal dünya arasındaki sınırları kaldıracak

Ece CEYHUN

Önce internet, sonra cep telefonu, ses, data derken Türkiye, 2026 yılı itibarıyla 5G’yi kullanmaya başlıyor. Cep telefonunda 3G teknolojisiyle tanıştığımızda görüntülü görüşmeye başladık, 4.5G ve LTE ile cihazlar akıllandı, hız ve kapasite arttı. Şimdi ise 5G’nin tüm endüstrileri dönüştürecek dijital bir omurgayı inşa edeceği belirtiliyor.

Dün farklı bir lokasyondan hologram teknolojisiyle bağlanarak katıldığı basın toplantısında Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme ile yalnızca teknolojik bir sıçrama değil; gerçek ile sanal arasındaki sınırları ortadan kaldıran yeni bir çağa geçiş anlamına geliyor” dedi.

Önal, 5G frekans ihalesini yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye’yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak gördüklerini belirtti. Saha testlerinden uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarına kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini vurgulayan Önal, dijital dönüşümün artık hayatlara sadece dokunmadığını, onu yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında üçüncü

Yeni dönemin kapılarını aralayacak 5G teknolojisinin temel taşını fiber altyapının oluşturduğunu aktaran Önal, 81 ilin her köşesinde yürüttükleri faaliyetlerle fiber altyapılarını sürekli genişlettiklerini, herkes için daha eşit bir dijital gelecek inşa ettiklerini söyledi.

Önal, 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptıkları çalışmalar ve 515 bin kilometreyi aşan fiber ağ ile 5G’ye en hazır operatör olduklarını dile getirdi. LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 55’ini fiberle bağlayarak, 2030’da dünya için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktıklarını aktaran Önal, “BTK pazar verilerine göre, son 4 yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketiyiz.

Yenilenen sabit hizmetler imtiyazı ile de ülkemiz için kalıcı değerler yaratmaya devam edeceğiz. 5G konusunda uzun yıllara yayılan kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Ar-Ge çalışmalarımızdan saha testlerine kadar birçok alanda sektöre öncülük ettik. Mobil yatırımlarımızın tamamını 5G uyumlu yaptık. 5G alanında 70’in üzerinde uluslararası patentimiz var. RIC, SEBA ve uydu bağımsız 5G senkronizasyon çözümümüz gibi yerli ürünlerimizi küresel pazara sunduk.” dedi.

Önal ayrıca, “FTTH Council raporundaki verilere göre, Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran üçüncü, en çok fiber aboneye sahip dördüncü ülke konumunda. Bu veriler, yıllardır 5G ile uyumlu yaptığımız yatırımların bir göstergesi. Türk Telekom olarak, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürerek, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Heyecan verici bir sürecin içerisindeyiz”

“16 Ekim’de yapılacak ihaleye saatler kaldı” diyen Önal, “5G’ye en hazır operatör olarak, 1 Nisan 2026’daki ilk sinyale kadar farklı dikeylerde hayata geçireceğimiz çeşitli uygulamalarımızla 5G’nin dönüştürücü gücünü Türkiye’ye göstermeye devam edeceğiz. Hem sektörümüz hem de ülkemiz için heyecan verici bir sürecin eşiğindeyiz. 4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldığımız frekanslar, mobildeki trendimizi özellikle son yıllarda kuvvetli bir ivmeyle yükseltmemize olanak sağladı. Art arda kırdığımız rekorlarla sektörün oyun kurucusu konumuna geldik.” diye konuştu.

Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarında son 3 yıldır en çok tercih edilen operatör olduklarını da anlatan Önal, “Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile hem kendi tarihimizin hem de sektörün en yüksek artışını kaydettik. Frekans önemli ama tek başına yeterli değil. Başarı; güçlü altyapı ve iyi bir ticari strateji ile mümkündür.” açıklamasını yaptı.

Türk Telekom olarak 5G’deki hedeflerine de değinen Önal, bunları sıralarken şöyle dedi:

“Güçlü fiber altyapımızı 5G’nin temel taşı olarak konumlandırmak. Yerli ve milli teknoloji ekosisteminin kurucusu ve taşıyıcısı olmak. Türkiye’nin dijital geleceği için yatırımlarımızı aralıksız sürdürmek. Tüm faaliyetlerimizin odağına müşteri deneyimini koymak ve bu sayede Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olmak.”

“Bugün (dün), ihalenin hemen öncesinde, bu hedeflerin tamamını gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Frekans tahsisinde de sürdürülebilir kaliteyi esas alacağız. 4.5G ihalesinde abone başına en fazla bant genişliğini almıştık. 5G frekans tahsisi tamamlandığında da abonelerimize en iyi müşteri deneyimini sunarak 5G’yi Türkiye’nin her köşesine taşıyacak ve hayatın her alanına entegre etmeye devam edeceğiz. 185 yıldır, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz.”

Önal, frekans tahsisinde kalite ve sürdürülebilirliği esas alacaklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldığımız frekanslar, mobildeki trendimizi özellikle son yıllarda kuvvetli bir ivmeyle yükseltmemize olanak sağladı. Art arda kırdığımız rekorlarla sektörün oyun kurucusu konumuna geldik. 5G frekans tahsisi tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz.”

2005’ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G’ye ulusal strateji, güçlü altyapı ve yerli teknoloji odağıyla yaklaştıklarını belirterek, 5G’nin gücünü hayatın tüm alanlarına yansıtarak dijital dönüşümü hızlandırmayı, Türkiye’nin teknoloji alanında daha çok gelişmesini ve ürettiği teknolojileri etrafına da kullandıran bir güç olmasını amaçladıklarını söyledi.

İhale sürecine yaklaşımlarının kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkeleriyle şekillendiğinin altını çizen Önal, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi bu süreçteki vizyonumuz da yalnızca 5G frekanslarına değil, uçtan uca tüm altyapıya yatırım yapmak. Türkiye’nin dijital geleceği için stratejik yatırımlarımıza ve yerli teknoloji ekosisteminin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz.”

Türk Telekom’un 5G kapsamındaki çalışmaları

5G teknolojisini farklı alanlarda hayata geçiren Türk Telekom, bu kapsamda ilk uzaktan ameliyatı, akıllı tarım ve otonom traktör uygulamalarını gerçekleştirdi.

Sanayide 5G destekli ilk yerli endüstriyel şebekeyi kuran şirket, 5G altyapısıyla yapılan ilk canlı maç yayınıyla spor yayıncılığında da öne çıktı.

-Atatürk Kültür Merkezi’ni 5G altyapısıyla donatarak teknolojiyi sanatla buluşturan şirket, 5G VR teknolojisiyle dünyada ilk kez bir kukla oyunu sahneledi.

-Ayrıca 5G-A teknolojisiyle Avrupa’da ilk gemi algılama testini yapan şirket, 5G AR ile HADO oyununu tanıttı ve Sivas GES açılışını 5G bağlantısıyla uzaktan gerçekleştirdi.