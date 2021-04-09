"5G’de Türkiye’nin Kia’sı, Samsung’u olmamamız için hiçbir sebep yok"

Türkiye’de 5G altyapısını yapan şirketler arasında yer alan Ankara OSTİM’deki Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) içindeki 10 firmanın bir araya gelmesi ile kurulan Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ (GTENT), kürsel pazar yüzde 5 pay almayı planlıyor. Şirkin yakın gelecekteki hedefi ise, unicorn olmak.

Türkiye’deki operatörlerin hepsiyle sürekli görüşme halinde olduklarını söyleyen GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, 5G’ye en hızlı entegre olan ülkelerin başında Türkiye’nin gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

5G teknolojisine geçilmesi için dört ürün grubunun olduğunu belirten Kayaduman, “Bunlar, Yeni Radyo (Anten), BBU, Çekirdek Şebeke ve Radyo Link. GTENT olarak bunların hepsinde faal olan tek firmayız. Bunların bir kısmını ayrı ayrı yapan yerli firmalar var. Ancak Türkiye’de faaliyet gösteren üç operatörümüz de tüm ürünleri tek bir firmadan tedarik etmelerinin kendileri için çok daha kolay olacağını belirtiyor. Bu nedenle kendimizi rekabet açısından çok ileride görüyoruz. Çünkü GTENT olarak HTK bünyesinde yıllardır 5G konusuna odaklandık ve faaliyetlerimiz bu alanda devam ediyor. Yüzde 100 yerli ve milli bir firmayız. Yabancı oyuncuların da bu alanda çok aktif olmak istediklerini biliyoruz. Ancak 4,5G’de olan yüzde 45 yerlilik oranının 5G’de de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hedeflerimizi yüzde 60 pazar payına göre kurguluyoruz.” şeklinde konuştu.

"Global pazardan yüzde 5 pay alma hedefindeyiz"

Türkiye’deki 5G altyapısı büyüklüğünün 2025 yılına kadar 10 milyar dolar olmasının beklendiğini aktaran Kayaduman, “Devletimiz bizi bu konuda destekliyor ve cesaretlendiriyor. Ancak sadece iç piyasa ne Türkiye ne de bizim için yeterli değil. Bu nedenle orta vadeden daha kısa bir zamanda hedefimizi bölgesel ve global pazar olarak belirledik. Bölgesel pazardan yüzde 15 ve yıllık 80 milyar dolar olması beklenen global pazardan yüzde 5 pay alma hedefindeyiz. Böylece global bir marka olacağız. Nasıl ki, Güney Kore dünya markaları yaratmak için belirli sektörleri destekledi, biz de devletimizin desteğini aynı bu şekilde arkamızda hissediyoruz. 5G’de Türkiye’nin Kia’sı, Samsung’u olmamamız için hiçbir sebep yok.” açıklamasını yaptı.

Kısa vadede hedef, unicorn olacak

Ernst&Young şirketine değerleme yaptırdıklarını söyleyen İlyas Kayaduman, bunla ilgili raporlamanın gelecek aylarda ellerinde olacağını aktardı. GTENT ile ilgilenen yerli ve yabancı birçok şirketin olduğunu belirten Kayaduman, "Ancak biz kendimizin ne olduğunu görmeden masaya oturmak istemiyoruz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; KOBİ ölçeğinde 10 şirketin bir araya gelmesi ile kurulmuş bir şirketiz. Bizi bir startup gibi düşünürseniz, çok kısa bir gelecekte unicorn olacağız.” ifadelerini kullandı.

"GTENT ile yerlilik oranı yüzde 20'ye çıktı"

HTK’nın mobil operatörlerin yatırımlarında yerlilik payını yükseltmek misyonu ile kurulduğunu belirten GTENT Yönetim Kurulu Üyesi ve HTK Başkanı İlhan Bağören, “Nitekim, HTK’nın 2017 yılındaki kuruluşu döneminde yüzde 0,98 olan yerlilik payı, bugün yüzde 20 civarına çıktı. Bunun yüzde 45’ler seviyesine çıkmasını bekliyoruz. HTK’nın yaptığı projelerden birisi de 5G altyapısına yönelik uygun ürünlerin geliştirilmesi amacıyla 16 HTK firması ve 3 mobil operatörün birlikte çalıştığı ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi’ (UUYM5G) adlı TÜBİTAK projesi oldu. Bu projede ürünler, çoğu KOBİ olan üretici firmaların işbirliği ile geliştirildi. Proje geçen ay bitti. 200 milyon liralık destekten 110 milyon lira kullandık. GTENT de bu süreçte kuruldu. GTENT’in ilk hedefi, UUYM5G projesinden çıkacak ürünleri yerli ve global müşterilere sunmaktı. Bugün GTENT, hem ortaklarının hem de diğer HTK firmalarının mevcut ürünlerini küresel pazarlara sunuyor ve hedef doğrultusunda çalışmalarına hızla devam ediyor.” şeklinde konuştu.