“5G’nin bir yıl gecikmesi GSMH’ya 120 milyar TL zarar veriyor”

Nurdoğan ARSLAN

Türkiye’de bugü­ne kadar reel değe­ri 234.4 milyar do­ları aşan doğrudan yatı­rımı olan Vodafone, yeni dönemde yeni yatırımlara hazırlanıyor. Şirketin 2025 gündeminde 5.5G yatırım­ları bulunuyor. 5G ihalesi­nin 2025’in ilk çeyreğin­de olmasını beklediklerini aktaran Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “İlk çeyrek olmasa bile ilk yarı­da olacaktır.

5G’nin bir yıl­lık gecikmesiyle ülke eko­nomisi 120 milyar TL’lik bir faydadan mahrum ka­lıyor” dedi. 5G hazırlıkla­rını aralıksız sürdürdükle­rini kaydeden Aksoy, şirket olarak Türkiye’ye 5.5G tek­nolojisini sunmaya hazır olduklarını belirtti. Aksoy, “5G takviminin bir an ön­ce resmi olarak da uygula­maya geçmesini ve gerekli adımların atılmasını bek­liyoruz. Lansmanını yapa­cağımız teknoloji aslında 5.5G olacak” dedi.

Perakendeye 410 milyon TL’lik yatırım

Engin Aksoy’un verdiği bilgilere göre, 2024’te mo­bil şebekesine bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki ka­tı yatırım yapan Vodafo­ne’un, mağazalarının yeni nesil perakende dönüşümü için yaptığı yatırım ise 410 milyon TL’yi aştı.

Sosyal yatırımlarına da devam eden Vodafone’un Vakıf çatısı altındaki pro­jelerin ortaya çıkardığı sos­yal katkı 1.5 milyar TL’ye ulaştı. 2024’te veri merkezi ve güneş enerjisi alanların­da her biri 100 milyon do­lar değerinde iki ortaklığa imza atan Vodafone, Edg­nex Data Centres by DA­MAC ile İzmir’de yeni ve­ri merkezi açmaya hazırla­nıyor.

Diğer yandan, YEO Teknoloji ile güneş enerji­si santralleri kurmak için iş birliği yapan Vodafone, bu santrallerle mevcut yıl­lık enerji ihtiyacının yüz­de 35’ini karşılayacak. Ak­soy, “Geçen yıl mobil şe­bekemize, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katı ya­tırım yaparak, rekor sayı­da baz istasyonu ve kapa­site sağladık.

2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan Vakıf pro­jelerimizin ortaya çıkardı­ğı sosyal katkı 1.5 milyar TL oldu. Voleybol sponsorlu­ğumuz kapsamında tüm lig ve play-off’larda kullanıla­cak 5.5G destekli Şahin Gö­zü teknolojisi için bu sezon toplam 9 milyon TL’lik alt­yapı yatırımı yaptık. Veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında da her biri 100 milyon dolar değerinde iki­ortaklığa imza attık” dedi.

Vodafone Türkiye’nin Ocak-Eylül 2024 dönemin­deki yatırımın 10 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Ak­soy, şunları söyledi: “Şirke­tin Nisan-Eylül 2024 döne­minde servis gelirleri 42.1 milyar TL, faiz, amortis­man ve vergi öncesi kârı ise 15 milyar TL oldu. Vodafo­ne Business, Türkiye’de 1.7 milyon kurumsal müşteriye hizmet veriyor. İçinde bulu­nulan mali yılın ikinci çey­reğinde Vodafone Business Türkiye yüzde 109.9’luk bü­yüme yakaladı.”

Kıdemli müşterilere ücretsiz internet

Türkiye’de geliştirdiği sadakat platformunu ‘Vodafone Happy’ markasını uluslararası pazarlara da sunan Vodafone, bu platformla 25 milyonu aşkın dijital kullanıcıya ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, kalma sürelerine bağlı olarak toplam değeri 5 milyar TL’yi aşan ücretsiz internet vereceklerini açıkladı. Kampanya kapsamında 15 yıllık müşterilere 10 GB bedava internet verilecek.