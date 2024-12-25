“5G’nin bir yıl gecikmesi GSMH’ya 120 milyar TL zarar veriyor”
Yeni yılda birlikte 5G ihalesine odaklanan Vodafone Türkiye’nin CEO’su Engin Aksoy, “5G’nin bir yıllık gecikmesi, ülke ekonomisine 120 milyar TL’lik zarar. İhalenin ilk çeyrekte yapılmasını bekliyoruz” dedi.
Nurdoğan ARSLAN
Türkiye’de bugüne kadar reel değeri 234.4 milyar doları aşan doğrudan yatırımı olan Vodafone, yeni dönemde yeni yatırımlara hazırlanıyor. Şirketin 2025 gündeminde 5.5G yatırımları bulunuyor. 5G ihalesinin 2025’in ilk çeyreğinde olmasını beklediklerini aktaran Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “İlk çeyrek olmasa bile ilk yarıda olacaktır.
5G’nin bir yıllık gecikmesiyle ülke ekonomisi 120 milyar TL’lik bir faydadan mahrum kalıyor” dedi. 5G hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Aksoy, şirket olarak Türkiye’ye 5.5G teknolojisini sunmaya hazır olduklarını belirtti. Aksoy, “5G takviminin bir an önce resmi olarak da uygulamaya geçmesini ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Lansmanını yapacağımız teknoloji aslında 5.5G olacak” dedi.
Perakendeye 410 milyon TL’lik yatırım
Engin Aksoy’un verdiği bilgilere göre, 2024’te mobil şebekesine bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katı yatırım yapan Vodafone’un, mağazalarının yeni nesil perakende dönüşümü için yaptığı yatırım ise 410 milyon TL’yi aştı.
Sosyal yatırımlarına da devam eden Vodafone’un Vakıf çatısı altındaki projelerin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1.5 milyar TL’ye ulaştı. 2024’te veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında her biri 100 milyon dolar değerinde iki ortaklığa imza atan Vodafone, Edgnex Data Centres by DAMAC ile İzmir’de yeni veri merkezi açmaya hazırlanıyor.
Diğer yandan, YEO Teknoloji ile güneş enerjisi santralleri kurmak için iş birliği yapan Vodafone, bu santrallerle mevcut yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayacak. Aksoy, “Geçen yıl mobil şebekemize, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katı yatırım yaparak, rekor sayıda baz istasyonu ve kapasite sağladık.
2007-2023 döneminde reel değeri 270 milyon TL olan Vakıf projelerimizin ortaya çıkardığı sosyal katkı 1.5 milyar TL oldu. Voleybol sponsorluğumuz kapsamında tüm lig ve play-off’larda kullanılacak 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisi için bu sezon toplam 9 milyon TL’lik altyapı yatırımı yaptık. Veri merkezi ve güneş enerjisi alanlarında da her biri 100 milyon dolar değerinde ikiortaklığa imza attık” dedi.
Vodafone Türkiye’nin Ocak-Eylül 2024 dönemindeki yatırımın 10 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Aksoy, şunları söyledi: “Şirketin Nisan-Eylül 2024 döneminde servis gelirleri 42.1 milyar TL, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı ise 15 milyar TL oldu. Vodafone Business, Türkiye’de 1.7 milyon kurumsal müşteriye hizmet veriyor. İçinde bulunulan mali yılın ikinci çeyreğinde Vodafone Business Türkiye yüzde 109.9’luk büyüme yakaladı.”
Kıdemli müşterilere ücretsiz internet
Türkiye’de geliştirdiği sadakat platformunu ‘Vodafone Happy’ markasını uluslararası pazarlara da sunan Vodafone, bu platformla 25 milyonu aşkın dijital kullanıcıya ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, kalma sürelerine bağlı olarak toplam değeri 5 milyar TL’yi aşan ücretsiz internet vereceklerini açıkladı. Kampanya kapsamında 15 yıllık müşterilere 10 GB bedava internet verilecek.