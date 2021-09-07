5G’nin yerli oyuncusu GTENT, Mobilefest’te misafirlerini ağırlayacak

Tüm dünyanın geçmeye hazırlandığı 5G teknolojisinin altyapısını Türkiye’de üretmek için Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) çatısı altında başlatılan proje kapsamında 10 firmanın bir araya gelerek kurduğu Global Telekom ve Entegre Teknolojiler’e (GTENT) ev sahipliği yapacak olan Mobilefest, 11-13 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

5G teknolojilerinin yanı sıra hizmet ve altyapı sağlayıcılarını ve teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları ve gelir kaynakları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek olan Mobilefest’in Avrasya’nın en büyük teknoloji fuarı olması hedefleniyor.

Fuarda, 5G teknolojisinin altyapısını Türkiye’de üretmek için yola çıkan, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi projesinde geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi kapsamında 10 firmanın bir araya gelerek kurduğu GTENT de yerini alacak.

“Mobilefest bizim için önemli bir mecra”

Şirketlerin fuarlar sayesinde kendilerini hem kendi sektörlerine hem de diğer sektörlere hiçbir aracı olmadan anlatabildiklerini, endüstrideki diğer oyuncuları ve trendleri de görme fırsatı bulabildiklerini belirten GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, şunları söyledi: “Bir taraftan rakipler takip edilebiliyorken, diğer taraftan da olası iş ortaklarını keşfetme ve iş geliştirme fırsatı yakalanıyor. Böyle bir ortamın kendi coğrafyamızda yaratılabilmesi, sektör ve ülke ekonomisi için çok önemli bir kazanım. Mobilefest, Türkiye’de böyle bir ortam yaratılabilmesi, bölgesel bir çekim merkezi oluşturması için heyecanla karşıladığımız ve yer almak istediğimiz bir fuar. Ayrıca, satış ve pazarlamada çok önemli yeri olan kişisel dokunuş için tek fırsat. O nedenle bütün teknoloji firmaları nitelikli olarak gördüğü fuarlarda, kendilerini göstermeli ve ürünlerini tanıtmalı. Tabii, gelişen diğer teknolojileri yakından gözlemleme fırsatını da kaçırmamalı. Biz Mobilefest’i hem firmamızı tanıtmak hem de ülke çapında ve bölgesel aktörlerle bir araya gelebilmek için sektörün önemli organizasyonlarından biri olarak görüyoruz. Bu açıdan Mobilefest bizim için önemli bir mecra.”

Bölgenin en büyük teknoloji fuarı olması hedefleniyor

Mobilefest Fuar Koordinatörü Soner Şeker ise, Türkiye’nin kilogram başına ihracatının bilişim sektörüyle önemli ölçüde artacağına dikkat çekti. Beş yıl içinde bölgenin en önemli teknoloji fuarı olmayı amaçladıklarını söyleyen Şeker, “Yaptığımız işe inanarak ve doğru hamlelerle Mobilefest’i büyütmeyi ve buna bağlı olarak sektörün büyümesine, bilişim ihracatının artmasına, Türkiye’ye yeni yatırımların gelmesine ve ileride ülkemizin bir teknoloji merkezi olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.