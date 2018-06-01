5N1PR müşteri portföyünü genişletiyor

01 Haziran 2018

Birçok sektöre iletişim danışmanlığı hizmeti veren 5N1PR İletişim Danışmanlığı, Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği’ne (ASD) medya iletişimi ve lider iletişimi alanlarında hizmet vermeye başladı.

Bünyesine kattığı müşterilerle hizmet ağını sürekli genişleten 5N1PR; STK, teknoloji, ulaşım, turizm, gayrimenkul, gıda, perakende ve lojistik gibi sektörlerin öncü markalarına iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor. 5N1PR İletişim Danışmanlığı; İtibar Yönetimi, Lider İletişimi, Pazarlama İletişimi, Medya İletişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi, Kriz Yönetimi, Konu ve Gündem Yönetimi, Finansal İletişim, Stratejik Planlama, Online İletişim, Sosyal Medya ve Stratejik Planlama konularında hizmetler veriyor.

5N1PR İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar, “Müşterilerinin kurumsal itibarlarını yönetirken; hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin amaçlarıyla tutarlı olmasını, bu süreçlere somut çözümler, konuya özel yaklaşımlar ve ölçülebilir sonuçlar almalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.