6 ayda 1 milyar TL yatırım yaptı, üretimi yüzde 240 artırdı

Türkiye’nin 137 yıllık markası Helvacızade Grubu, Bacacı Yatırım Holding ile üretim kapasitesinde ivme kazandı. Holding, 3 milyar TL satın almayla bünyesine kattığı Zade Yağları ve Zade Vital markalarına 6 ayda 1 milyar TL yatırım yaptı. Satın almadan sonra Zade Vital tesislerinde yüzde 45, Zade Yağları tesislerinde ise yüzde 240 oranında üretim artışı yakaladı. Satın aldıklarında Zade Yağlarında üretim kapasitesinin yüzde 20 dolayında bulunduğunu belirten Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, bugün üretim kapasitesinin yüzde 70 seviyesinde olduğunu ve önümüzdeki yıl yüzde 90’a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Cansu, istihdam oranını da yüzde 20 artırdıklarını kaydetti.
10 bin kişilik ekosistemi korudu
Konya’da üretimleri devam eden Zade Yağları ve Zade Vital’e yönelik bilgiler veren Cem Cansu, söz konusu satın almanın, sadece finansal bir yatırım olmadığını, holdinglerinin geleceğe değer üretme vizyonun somut bir adımı olduğunu ifade etti. Satın alma ile sadece tesislerdeki istihdamı artırmakla kalmadıklarını, yerel tedarikçi ağını da güçlendirip bölgesel ekonomiye katkı sağladıklarını dile getiren Cem Cansu, dolayısıyla Zade Yağları ve Zade Vital markalarının temas ettiği 10 bin kişilik ekosistem zincirini koruduklarını vurguladı.
“Helvacızade Grubu’nu satın alarak aslında Bacacı Yatırım Holding olarak biz de üretim kaslarımızı güçlendirmeye başlamış olduk” diyen Cem Cansu sözlerine şöyle devam etti: “Son tüketiciye değen, ihracatı olan, üretimi olan bir alanda faaliyet göstermeye başladık. Zade Yağ ve Zade Vital için yatırım yapmayı sürdürüyoruz; makineler alıyoruz, verimliliği artırıyoruz, istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Bacacı Yatırım Holding olarak, yatırımlarımızın stratejik yanı; aldığımız şirketleri büyütüyor, verimliliğini artırıyor, değer katıyor olmamız. Bugün 30 ülkeye ihracat yapan Zade Yağları’nın kapasitesi 110 bin ton civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşti, yıl sonu hedefimiz ise 30 bin tonu geçmek. Zade Yağları’nın gelecek sene, 100 bin ton satış yapmasını hedefliyoruz. Zade Vital tarafında ise, 2026 yılında üretimi yüzde 100 oranında artırarak ilk 10 oyuncu arasına girmeyi hedefliyoruz. Zade Vital şu anda farklı kategorilerde yeni ürünler geliştiriyor ve yakında müşterileri ile bu ürünleri de buluşturacağız. Bacacı Yatırım Holding olarak bu kadar kısa sürede her 2 markanın da atılım yapmasına katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
“Üretim markalarına yatırım yapmak stratejik bir karar”
Geçen 6 ay içinde Zade Yağları ve Zade Vital’e toplamda 1 milyar TL yatırım yaptıklarına değinen Cem Cansu, “Üretimden tarıma, topraklarımızdan çıkan cevherin sağlıkla buluşturulmasına, ihracattan bilime kadar geniş bir alanda, sürdürülebilir istihdam, üretim ve toplumsal ekonomiye faydanın devam etmesine katkı sağladık. Ekonomiye, istihdama, üretime ve sürdürülebilir tarıma sağladığımız bu katkı, Türkiye’nin geleceğine olan inancımızın da bir göstergesi. Hedefimiz Zade Yağları ve Zade Vital’i daha da güçlendirerek uluslararası arenalarda birer marka haline getirmek” dedi.
Türkiye’nin 2 güçlü üretim markasına yatırım yapmanın kendileri için stratejik bir karar olduğunu işaret eden Cem Cansu, markaların mevcut potansiyellerini doğru yöneterek, üretimden ihracata kadar her aşamada gerçekleştirdikleri yatırımlarla daha güçlü bir yapı kurmayı hedeflediklerini aktardı. Zade Yağların bugün kadar 85 ülkeye ihracat yaptığını, şu an aktif olarak 30 ülkeye ihracat faaliyetinde bulunduğunu aktaran Cem Cansu, “Yatırımlarımızın ana eksenini; üretim verimliliğini artırmak, teknoloji ve dijital dönüşüm altyapısını güçlendirmek, Ar-Ge ve inovasyonu desteklemek oluşturdu. Bunlara ek olarak, her iki markanın küresel rekabette daha güçlü bir yer edinmesi için ihracat, lojistik ve markalaşma yatırımlarına da önem veriyoruz. Bugün Zade Yağlarda yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 ihracat yapıyoruz” diye konuştu.
2 yılda yurt dışına açılmayı planlıyor
Bacacı Yatırım Holding'in bugün lojistik, teknoloji, telekomünikasyon, perakende, gıda ve besin takviyeleri alanlarındaki yatırımlarla büyüme stratejisini çeşitlendirmeye devam ettiğini bildiren Cem Cansu, “Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Bacacı Yatırım Holding dijitalleşme ve inovasyon odaklı yeni iş modelleri de geliştiriyor. 2025 yılını stratejik hazırlık ve yapılandırma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Önümüzdeki iki yıl içinde, küresel ölçekte markalaşmış, üretim ve ihracat gücü artmış bir Bacacı Yatırım Holding görüyoruz. Bu hedef doğrultusunda da kararlılıkla ilerliyoruz. İlgilendiğimiz sektörleri, gıda, sağlık, kimya, dayanıklı tüketim olarak sayabiliriz. İki yıl içinde yurt dışında özellikle Batı Avrupa’ya açılma planımız var” ifadelerini kullandı.
1 milyar dolar ciro hedefliyor
Bu yıla stratejik yatırım odaklı girdiklerini ve dolayısıyla özellikle üretime dayalı perakende sektöründe yatırımlarını sürdürerek buradaki kaslarını güçlendirmeye devam etmek istediklerini belirten Cem Cansu, “2025 yılının ilk yarısını başarılı kapattık, yüzde 48 oranında bir büyüme kaydettik. 2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar. Konsolide ciro beklentimiz bu. Hedeflerimize de emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Bizim mottomuz ‘yatırım’. Yurtiçi ve yurtdışında yatırım fırsatları için takipteyiz. Halka arz olmak yönünde de önümüzdeki dönemdeki planlarımız arasında var” dedi.
Zade Vital’de hedef 35 ülke
Gıda ve besin takviyelerine yönelik Zade Vital markalarıyla 23 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Cem Cansu, yeni yapılanmayla birlikte hedeflerinin burada yeni ürünlerle 35 ülkeye ihracat yapmak olduğunu iletti. Cem Cansu, şu an 54 ürün ve 365 ruhsatlarının bulunduğunu ve önümüzdeki yıl 26 yeni ürün pazara sunmayı planladıklarını söyledi.