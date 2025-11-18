6 ayda 1 milyar TL yatırım yaptı, üretimi yüzde 240 artırdı

Mehmet H. GÜLEL/KONYA

Türkiye’nin 137 yıllık markası Helvacızade Grubu, Bacacı Yatırım Holding ile üretim kapasite­sinde ivme kazandı. Holding, 3 milyar TL satın almayla bünyesine kattığı Zade Yağla­rı ve Zade Vital markalarına 6 ayda 1 milyar TL yatırım yap­tı. Satın almadan sonra Zade Vital tesislerinde yüzde 45, Zade Yağları tesislerinde ise yüzde 240 oranında üretim artışı yakaladı. Satın aldıkla­rında Zade Yağlarında üretim kapasitesinin yüzde 20 dola­yında bulunduğunu belirten Bacacı Yatırım Holding Fi­nans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, bugün üretim kapasi­tesinin yüzde 70 seviyesinde olduğunu ve önümüzdeki yıl yüzde 90’a çıkarmayı hedef­lediklerini bildirdi. Cansu, is­tihdam oranını da yüzde 20 artırdıklarını kaydetti.

10 bin kişilik ekosistemi korudu

Konya’da üretimleri devam eden Zade Yağları ve Zade Vi­tal’e yönelik bilgiler veren Cem Cansu, söz konusu satın almanın, sadece finansal bir yatırım olmadığını, holding­lerinin geleceğe değer üretme vizyonun somut bir adımı ol­duğunu ifade etti. Satın alma ile sadece tesislerdeki istih­damı artırmakla kalmadıkla­rını, yerel tedarikçi ağını da güçlendirip bölgesel ekono­miye katkı sağladıklarını dile getiren Cem Cansu, dolayısıy­la Zade Yağları ve Zade Vital markalarının temas ettiği 10 bin kişilik ekosistem zincirini koruduklarını vurguladı.

“Helvacızade Grubu’nu sa­tın alarak aslında Bacacı Yatı­rım Holding olarak biz de üre­tim kaslarımızı güçlendirme­ye başlamış olduk” diyen Cem Cansu sözlerine şöyle devam etti: “Son tüketiciye değen, ih­racatı olan, üretimi olan bir alanda faaliyet göstermeye başladık. Zade Yağ ve Zade Vi­tal için yatırım yapmayı sürdü­rüyoruz; makineler alıyoruz, verimliliği artırıyoruz, istih­dam yaratmaya devam ediyo­ruz. Bacacı Yatırım Holding olarak, yatırımlarımızın stra­tejik yanı; aldığımız şirketleri büyütüyor, verimliliğini artı­rıyor, değer katıyor olmamız. Bugün 30 ülkeye ihracat yapan Zade Yağları’nın kapasitesi 110 bin ton civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin ton üretim ger­çekleşti, yıl sonu hedefimiz ise 30 bin tonu geçmek. Zade Yağ­ları’nın gelecek sene, 100 bin ton satış yapmasını hedefliyo­ruz. Zade Vital tarafında ise, 2026 yılında üretimi yüzde 100 oranında artırarak ilk 10 oyun­cu arasına girmeyi hedefliyo­ruz. Zade Vital şu anda farklı kategorilerde yeni ürünler ge­liştiriyor ve yakında müşterile­ri ile bu ürünleri de buluştura­cağız. Bacacı Yatırım Holding olarak bu kadar kısa sürede her 2 markanın da atılım yapma­sına katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Üretim markalarına yatırım yapmak stratejik bir karar”

Geçen 6 ay içinde Zade Yağ­ları ve Zade Vital’e toplamda 1 milyar TL yatırım yaptık­larına değinen Cem Cansu, “Üretimden tarıma, toprak­larımızdan çıkan cevherin sağlıkla buluşturulmasına, ihracattan bilime kadar ge­niş bir alanda, sürdürülebilir istihdam, üretim ve toplum­sal ekonomiye faydanın de­vam etmesine katkı sağladık. Ekonomiye, istihdama, üre­time ve sürdürülebilir tarıma sağladığımız bu katkı, Türki­ye’nin geleceğine olan inan­cımızın da bir göstergesi. He­defimiz Zade Yağları ve Zade Vital’i daha da güçlendirerek uluslararası arenalarda birer marka haline getirmek” dedi.

Türkiye’nin 2 güçlü üretim markasına yatırım yapmanın kendileri için stratejik bir ka­rar olduğunu işaret eden Cem Cansu, markaların mevcut potansiyellerini doğru yöne­terek, üretimden ihracata ka­dar her aşamada gerçekleş­tirdikleri yatırımlarla daha güçlü bir yapı kurmayı hedef­lediklerini aktardı. Zade Yağ­ların bugün kadar 85 ülkeye ihracat yaptığını, şu an aktif olarak 30 ülkeye ihracat faa­liyetinde bulunduğunu akta­ran Cem Cansu, “Yatırımla­rımızın ana eksenini; üretim verimliliğini artırmak, tekno­loji ve dijital dönüşüm altya­pısını güçlendirmek, Ar-Ge ve inovasyonu desteklemek oluşturdu. Bunlara ek ola­rak, her iki markanın küresel rekabette daha güçlü bir yer edinmesi için ihracat, lojistik ve markalaşma yatırımlarına da önem veriyoruz. Bugün Za­de Yağlarda yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

2 yılda yurt dışına açılmayı planlıyor

Bacacı Yatırım Holding'in bugün lojistik, teknoloji, tele­komünikasyon, perakende, gı­da ve besin takviyeleri alanla­rındaki yatırımlarla büyüme stratejisini çeşitlendirmeye devam ettiğini bildiren Cem Cansu, “Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Bacacı Ya­tırım Holding dijitalleşme ve inovasyon odaklı yeni iş mo­delleri de geliştiriyor. 2025 yılını stratejik hazırlık ve ya­pılandırma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendir­dik. Önümüzdeki iki yıl içinde, küresel ölçekte markalaşmış, üretim ve ihracat gücü artmış bir Bacacı Yatırım Holding gö­rüyoruz. Bu hedef doğrultu­sunda da kararlılıkla ilerliyo­ruz. İlgilendiğimiz sektörleri, gıda, sağlık, kimya, dayanıklı tüketim olarak sayabiliriz. İki yıl içinde yurt dışında özellik­le Batı Avrupa’ya açılma planı­mız var” ifadelerini kullandı.

1 milyar dolar ciro hedefliyor

Bu yıla stratejik yatırım odaklı girdiklerini ve dolayısıyla özellikle üretime dayalı perakende sektöründe yatırımlarını sürdürerek buradaki kaslarını güçlendirmeye devam etmek istediklerini belirten Cem Cansu, “2025 yılının ilk yarısını başarılı kapattık, yüzde 48 oranında bir büyüme kaydettik. 2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar. Konsolide ciro beklentimiz bu. Hedeflerimize de emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Bizim mottomuz ‘yatırım’. Yurtiçi ve yurtdışında yatırım fırsatları için takipteyiz. Halka arz olmak yönünde de önümüzdeki dönemdeki planlarımız arasında var” dedi.

Zade Vital’de hedef 35 ülke

Gıda ve besin takviyelerine yönelik Zade Vital markalarıyla 23 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Cem Cansu, yeni yapılanmayla birlikte hedeflerinin burada yeni ürünlerle 35 ülkeye ihracat yapmak olduğunu iletti. Cem Cansu, şu an 54 ürün ve 365 ruhsatlarının bulunduğunu ve önümüzdeki yıl 26 yeni ürün pazara sunmayı planladıklarını söyledi.