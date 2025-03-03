6,3 milyar TL kâr payı dağıtımı öneren Sabancı, temettü geleneğini 23. yıla taşıdı

Sabancı Holding, 2024 faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, 6,3 milyar liralık nakit kar payı (hisse başına brüt 3 lira) dağıtılması konusunda Genel Kurul'a teklifte bulunulacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2003'ten bu yana kesintisiz şekilde yatırımcılarına kar payı dağıtımı yapan Sabancı Holding, geleneği bu yıl da sürdürecek.

Bu kapsamda Sabancı Holding, 2024 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, 6,3 milyar liralık nakit kar payı (hisse başına brüt 3 lira) dağıtılması konusunda Genel Kurul'a teklifte bulunulacağını duyurdu.

Söz konusu teklifin, 27 Mart'taki Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda, nakit kar payı ödemeleri 2 Nisan'dan itibaren gerçekleşecek. Böylece, Sabancı Holding 22 yıldır devam ettirdiği temettü geleneğini, 23'üncü yıla taşımış olacak.

Öte yandan Sabancı Holding, 2024'e ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını da açıkladı.

Sabancı Holding'in 2024'te kombine satışları 1 trilyon 244 milyar lira, kombine Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise 128,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Holdingin banka dışı operasyonel karlılık oranı, çeyrek bazında, 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana devam ettirdiği yükselişini son çeyrekte de sürdürdü.

Geçen yılın zorlu koşullarında da banka dışı gelirlerinin yüzde 13,5'lik bölümünü yatırıma ayıran Sabancı Holding, düşük borçluluk oranını koruyarak stratejik büyümesini sürdürdü.