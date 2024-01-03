65 yeni şube Ankara’da fabrika yatırımı

Nagihan KALSIN

Global rakiplerin yer aldığı pizza sektöründe yüzde 100 yerli bir firma olarak faaliyet gösteren Pizzbulls, 2023 yılında şube sayısını 60’tan 85’e çıkarırken, 2024’te tüm Anadolu şehirlerine ulaşmayı ve 150 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

2023’ün zor bir yıl olduğunu ancak tüm zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, “Bu yılın başında yaşadığımız deprem felaketi, ardından yaşanan seçim süreci ve enflasyona rağmen hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ciromuzu yüzde 100 artırdık.

Geçen bu sürede franchise’larımız da bu büyümeden paylarını aldılar” dedi. Kırbeyi, 2024 hedeflerine ulaşmak için ilk adımlarını Ankara’da atacaklarını bildirdi. Yeni yılın ilk ayında Ankara’da iki yeni şube haberi ile birlikte, büyük bir üretim tesisin müjdesini veren Kırbeyi, “Türkiye’nin milli pizza zinciri olmayı hedefliyoruz. Ankara’da kuracağımız üretim fabrikamız ile birlikte hem Ankaralılar’a daha geniş çapta hizmet vermeye başlayacağız hem de buradan Kayseri ve Konya’ya doğru ilerleyerek, Anadolu’da milli pizza zincirinin halkalarını çoğaltacağız” diye konuştu.

“Bütün şubelerde aynı lezzet”

Hali hazırda Türkiye’deki pizza pazarının yaklaşık yüzde 10’una hakim olduklarını ve bütün şubelerin ürün tedarik işlemlerinin İstanbul’daki 4 bin metrekarelik üretim tesisinden yapıldığını söyleyen Kırbeyi, “Hamurdan peynirine, etinden deniz ürünlerine kadar tüm ürünler merkezimizden temin ediliyor. Bu yüzden bütün şubelerimizde aynı tat ve aynı lezzeti alabilirsiniz. Lezzet ve güven bizim için en önemli iki nokta. Tüm şehirlerde olduğu gibi, lezzetten ödün vermeyen Ankaralılar da en çok kavurmalı pizzayı tercih ederken, ikinci tercihleri ise ton balıklı ve karidesli Orlando pizza oldu” diye konuştu.

‘Pizza Akademi’ kuracak

Ankara’da kurulacak olan fabrika ile birlikte Anadolu’ya daha hızlı yayılmayı hedeflediklerini söyleyen Kırbeyi, 2024’de Ankara’dan sonra İzmir’de de yeni üretim tesisi açacaklarını belirtti. Böylece istihdamlar da yaratacak olan şirket, 2 bin olan çalışan sayısını önümüzdeki yıl iki katına çıkaracak. Pizzabulls’un sürekli kendini geliştiren bir marka olduğunun altını çizen Kırbeyi, bu kapsamda ‘Pizza Akademi” açmayı da hedeflediklerini kaydetti.

Kırbeyi, “2024 sonu ya da 2025’in başında genel merkezde ‘Pizza Akademi’yi açmayı planlıyoruz. Uygulamalı bu atölyelerde inovatif pizza geliştirme çalışmaları da yapılacak. Ayrıca Pizzabulls markası olarak sürdürülebilirlik ve sıfır atık konusunda çalışmalarımızın sürdüğünü ve geleneklere bağlı, yüzde yüz Türk markası olarak ekmek ve gıdaya olan saygımızın sonsuz olduğunun atını bir kez daha çizmek isteriz” dedi.

Pizzabulls basketbol okulu

Kırbeyi, yeni yatırımlarının yanı sıra, sosyal sorumluluk çalışmalarını da aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, basketbol takımıyla da özelikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin ilgisini ve beğenisini kazandıklarını dile getirdi. 2023 sezonunu namağlup bir şekilde başarıyla sürdüren Pizzabulls Cedi Osman Basketbol A Takımı’nın önümüzdeki yıl 1. lige çıkmak için var gücüyle çalıştığını kaydeden Kırbeyi, yeni yılda Basketbol Okulu kurmayı hedeflediklerini söyledi. Kırbeyi; “Hedefimiz gençleri spora yönlendirmek ve yetenekli gençleri basketbola kazandırmaktır” ifadesini kullandı.