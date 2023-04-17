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694 milyon ton nadir element için tesis kuruluyor

Eskişehir’in Beylikova ilçe­sindeki sahada kurulan pilot te­sisin açılışı 18 Nisan’da (yarın) yapılacak. Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin’de­ki Bayan Obo sahasından son­ra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sıra­da bulunan işletmede çalışma­lar sürüyor.

Haber Merkezi
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Havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir top­rak elementlerinin keşfedildi­ği Eskişehir’in Beylikova ilçe­sindeki sahada kurulan pilot te­sisin açılışı 18 Nisan’da (yarın) yapılacak.

Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin’de­ki Bayan Obo sahasından son­ra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sıra­da bulunan işletmede çalışma­lar sürüyor. Projede yıllık 1200 ton cevherin işlem göreceği pi­lot tesisin montaj çalışmaları ta­mamlandı. İşletmede, işlenmek üzere 600 ton nadir toprak ele­menti cevheri de çıkartılarak hazır hale getirildi.