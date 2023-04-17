694 milyon ton nadir element için tesis kuruluyor
Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesisin açılışı 18 Nisan’da (yarın) yapılacak. Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin’deki Bayan Obo sahasından sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunan işletmede çalışmalar sürüyor.
Havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesisin açılışı 18 Nisan’da (yarın) yapılacak.
Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin’deki Bayan Obo sahasından sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunan işletmede çalışmalar sürüyor. Projede yıllık 1200 ton cevherin işlem göreceği pilot tesisin montaj çalışmaları tamamlandı. İşletmede, işlenmek üzere 600 ton nadir toprak elementi cevheri de çıkartılarak hazır hale getirildi.