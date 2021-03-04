7 fabrika ile 1 milyar dolarlık katkı

Barış SEDEF

Pandemi sürecinde organize sanayi bölgelerinde çarklar dönerken bir yandan da yeni yatırımlar gündeme geldi. 277 fabrikanın bulunduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) bu alanda Trakya Bölgesi’nin önde gelen üretim merkezleri arasında yer alıyor. ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler, OSB olarak yeni yatırımlar aldıklarına işaret ederek, “2020’nin ikinci yarısı ve 2021’in ilk iki aylık dönemlerinde OSB olarak yedi yatırım aldık. Bu yatırımlardan 3 tanesi kısa 4 tanesi de orta vadede devreye girecek. Özellikle bu noktada bölgemizdeki yatırımların bir bölümü ilaç sanayisi gibi katma değerli üretimlerin yapıldığı sektörlere yönelik olacak. Fabrika inşalarımız tamamlanıp devreye girdikten sonra bölgeye ilave 1 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak. Bu rakam bölgemize hem istihdam hem de iş hacmi olarak yansıyacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca OSB’deki enerji tüketimlerinin ise 2021 Ocak ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 14’lük artış kaydettiklerini anlatan Sözdinler, “Tüketimlerimiz bölgemizde yapılan üretimlerin artış trendinde olduğunu ve yeni yatırımların da devreye girmeye başladığını gösteren önemli parametreler arasında yer alıyor” dedi.

Ergene Nehri sanayinin atık sularından arınacak

Sanayi tesislerindeki atık suların belirli işlemlerden geçirildikten sonra Ergene Nehri’ne deşarj edildiğini anlatan Sözdinler, “Buradaki suların Marmara Denizi’ne deşarj edilmesine ilişkin Ergene Derin Deniz Deşarj projesi var. Buradaki süreçler devam ediyor. Ancak proje beklediğimiz şekilde ilerlemiyor. Bundaki en büyük etken de bölgede yer alan diğer OSB’lerin arıtma sistemlerinin tam anlamıyla bitirememiş olması” dedi. ÇOSB olarak kendi arıtma sistemlerini tamamladıklarını vurgulayan Sözdinler, “Şu anda suyun toplandığı kanal projesini bitirdik. Ancak arıtmalar bitmediği için OSB’lerin suları bu kanala verilemiyor. Sadece Çorlu Deri OSB ve ÇOSB’un arıtırılmış suları bu kanaldan Marmara Denizi’ne verilebiliyor” dedi. Projenin tam anlamıyla iki yıl içerisinde tamamlanacağını anlatan Sözdinler, “Diğer sanayi bölgelerinin de finansman ve müteahhitlik sorunun çözmesiyle birlikte Ergene Nehri sanayiden arınacak” ifadelerini kullandı.

ÇOSB, bir data center kuruyor

Merkezi bir Data Center kurma konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade eden Sözdinler; “OSB’mizdeki fiber altyapı konusunda bölgede önemli bir konumdayız. Birçok operatör de bu altyapımızdan faydalanıyor. Biz de data canter için ayrı bir iletişim merkezi kuracağız. Kuracağımız bu data center, bir işletmenin ihtiyacı olan tüm sunucu sistemleri, siber güvenlik ve yedekleme hizmetlerinin yüksek hızla sağlanacağı bir sistem olacak. Burada her bir fabrika kendi verilerinin depolayabilecek. Burası, doğal afetlere ve siber saldırılara karşı her türlü tedbirin alındığı bir merkez olacak. Ayrıca veri hacminin büyümesine bağlı olarak ekstra depolama alanlarıyla büyüyen bir yapı oluşturacağız. Yani data hacminin artmasına bağlı olarak yeni bir server ihtiyacı olmayacak. Sanayici bu data centerda bütün verilerini saklayabilir. Sistemimiz tamamen sertifikalı ve tam güvenlikli olacak. Projemizin altyapı çalışmasını tamamladık. Data center çalışmalarına haziran veya temmuz ayında başlayacağız” açıklamasında bulundu.

“24 milyon metreküplük baraj projesini devreye almak istiyor“

Geliştirdikleri projelerle son 15 yılda OSB’de faaliyette bulunan firma sayısının artmasına karşın sanayicinin su tüketimini azalttıklarını söyleyen ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler şöyle devam etti; “2006 yılında 143 fabrikada 27 milyon metreküplük bir su tüketimi vardı. Şu anda 277 fabrikada 30 milyon metreküplük tüketim var” dedi.

Yatırım tutarı 90 milyon lira OSB’deki sanayicilerin su tüketimlerini belirli koşullarla sınırladıklarını ancak bu sınırlamanın bölgenin tamamı için geçerli olmadığını kaydeden Sözdinler, “Özellikle tekstil sektöründe birçok oyuncu açısından haksız rekabet unsurları oluşuyor. Haksız rekabetin önüne geçebilmek adına OSB olarak baraj kurma projesine ilişkin çalışmalar yaptık. İki yıldır bu konuyla ilgileniyoruz. Kamulaştırma süreçlerimiz devam ediyor. Ancak çalışma yapılan alanda sit alanının bulunması çalışmalarımızın durmasına neden oldu. OSB’deki sanayicilere yıllık 24 milyon metreküplük bir su kaynağı sağlamayı planlıyoruz. Bu kaynak bizim ihtiyacımızın tamamı karşılayarak yeraltı sularının korunması hususunda da önemli bir rol oynayacak. Buradaki alanı DSİ’den 90 yıllığına bir anlaşma imzaladık. Buradaki yatırım tutarının 90 milyon lira” dedi.