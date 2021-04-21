70 milyon dolarlık stokunu sanayiciye açtı

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Pandeminin de etkisiyle başta demir çelik olmak üzere plastik, metal gibi ana hammaddelere ulaşmak büyük bir problem haline geldi. Ana hammaddelere ulaşamayan ara mal üreticileri de sanayicilere mal temin etmekte güçlük çekiyor. Sanayiciler ise ihtiyaç duydukları ara mallara ulaşamadıklarından ve üreticilerin daha karlı olduğu için tüm ürünleri ihracata yönlendirdiğinden şikâyetçi. Böylesine zor bir dönemde Türkiye’nin önde gelen vasıflı çelik üreticilerinden Faydasıçok Holding, yenilikçi bir hamle yaparak tüm stokunu sanayicilere açtı. Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Faydasıçok, “Tüm stokumuzu görünür hale getirerek online satışa başladık. Başta otomotiv, imalat, beyaz eşya ve madencilik olmak üzere sanayi devlerine ürün tedarik ediyoruz. Sanayicilerden bizim gibi üreticilere gelen yoğun eleştirilere karşı, böyle bir fikir geliştirdik” dedi.

8 depo ve 3 fabrikadan tedarik

1968’den bu yana Türk sanayisine hizmet veren grup Ford, Tofaş ve Arçelik gibi sanayi devlerinin onaylı tedarikçisi. Grubun amiral gemisi Hasçelik çatısı altında vasıflı çelik, parlak çelik ve boru dağıtım faaliyetleri yürütüyor. ‘Oluşturduğumuz platformda canlı fiyat ve canlı stok takibi yapılabiliyor’ diyen Faydasıçok şöyle devam etti: “20 binden fazla ürün çeşidimizle birlikte küçük esnaftan sanayiciye kadar herkesin hammaddeye ulaşabilmesini amaçladık. Örneğin, Çorum ya da Diyarbakır’daki tornacı da, Bursa’daki otomotiv sanayicisi de bu platforma girerek 24 saat canlı fiyat ve canlı stok görebiliyor. Böylelikle ihtiyacını şirketimizin herhangi bir deposundan temin edebiliyor.” Müşteriler; İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Kocaeli’de bulunan 8 depo ile Kocaeli ve Konya’da yer alan üç fabrikanın tamamından ürün tedarik edebiliyor.

Hammadde için pazaryeri oluşturacak

Son bir yılda yaşanan zorluklara da değinen Naci Faydasıçok, piyasaya mal temin etmek üzere üretime hiç ara vermediklerinin altını çizerek, “Müşterilerimize tedarikte sıkıntı yaşatmadık. Yaygın dağıtım ağımızdan dolayı çeliğe ulaşmanın en kolay yolu olduğumuzu vurguluyorduk, şimdi de en hızlı yolunu devreye aldık” diye konuştu. Holdingin hedefi, bu platformu kendi ürünlerinin yanı sıra sektördeki diğer firmalara da açmak. Faydasıçok, “Hammadde satışına aracılık ederek bir pazaryeri oluşturmak istiyoruz” dedi.

‘Temmuz siparişleri alıyoruz’

Demir-çelik sektöründe siparişlerin mayıs ve haziran ayları için dolu olduğunu vurgulayan Faydasıçok, sektördeki fiyat ve üretim hacmi hakkında şu bilgileri verdi: “Temmuz ayına yönelik sipariş alıyoruz. Fiyat, 8 ay öncesine göre 150 dolar üstünde seyrediyor. Bu seviyede de stabil hale geldi. Bu yıl daha fazla artış beklemiyorum. Avrupa’da talep hareketlenmeye başladı. Ancak Avrupa Türk çeliğine anti-damping uyguluyor. Biz üretimimizin yüzde 25 kadarını ihraç ediyoruz. Ağırlıklı iç piyasa dengemiz var. Bu zor dönemde de yine ağırlıklı iç piyasaya satış yaptık.”