70 yaşındaki Çopur çifti "girişimciliğin yaşı yok" dedi

08 Nisan 2019

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP- Marangoz olan ve emekli olduktan sonra boş oturmanın kendisine göre olmadığını fark eden marangoz Mithat Çopur, her konuda kendisine destek olan ve torunlarına kalıcı bir miras bırakarak çalışmanın önemini göstermek isteyen eşi Kadriye Çopur ile birlikte “Arasa Tahtacı Atölyesi”ni kurdu.

Eşinin sanatını ve esnaflık kültürünü torunlarına miras bırakmak istediğini dile getiren Kadriye Çopur, “Ben okuyamadım, herhangi bir gelirim de yok. Torunlarım okusunlar, meslek sahibi olsunlar istiyorum. Bunu yaparlarken de yanlarında olmak istiyorum. Torunlarımın hem eğitimine maddi katkı sunabilmek hem de onlara aile mesleği bırakabilmek için girişimci olmak istedim” dedi.

Eşinin sanatçı olduğunu, ancak tüccar olmadığını ifade eden Kadriye Çopur, girişimcilik hikayesini şöyle anlattı: “Ben yaşım ilerlemiş olmasına ve iş tecrübem bulunmamasına rağmen ‘biri elimden tutarsa ayağa kalkabilirim’ dedim. Bu iş fikrimde elimden tutan devletimiz, eşim ve çocuklarım oldu. KOSGEB’in girişimcilik desteği, eşimin sanatı, çocuklarımın iş tecrübeleri ve benim yöneticilik kabiliyetimi birleştirerek ağaç hikâyesi yazdık. 150 bin liralık yatırımla atölyemizi açtık.”

Dekorasyonda kişiye özel ürünler ağırlık kazandı

Ürettiği butik ürünlerin son dönemlerdeki tüketici eğilimlerine cevap verecek tarzda olduğunu aktaran Mithat Çopur ise şu bilgileri aktardı; “Son dönemlerde konut ya da işyeri dekorasyonunda tüketici tercihleri “Retro” diye ifade edilen geçmişin modasına yönelmiş durumda. İnsanlar dekorasyonda farklılık istemekte ve bu da kişiye özel ürünler kullanma eğilimini artırmakta. İnsanlar artık doğallıktan yana. Evlerini dekore ederken hem ürünün sağlıklı olmasını, hem doğal olmasını, hem otantik hem de modern olmasını istiyorlar. Benim hobi olarak yaptığım ürünler tam da bu tercihlere cevap verecek nitelikte olunca eşimle bu hobiyi ticarete çevirdik. Geleneksel ürünlere modern yorumlar ekledik ve kendi özgün tasarımlarımızı yapmaya başladık.”