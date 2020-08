70. yılını kutlayan Çimentaş, kendi enerjisini üretecek

07 Ağustos 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Geçen yıl 800 milyon liranın üzerinde ciro yapan Türkiye’nin çimento devlerinden Çimentaş, kendi enerjisini kendisi üretecek ilk proje için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Bu yıl 70’inci yılını kutlayan şirket 2001’den bu yana çimentoda global lider İtalyan Cementir Holding’in bir kuruluşu olarak Ege merkezli faaliyet gösteriyor. 20 milyon Euro’luk bir yatırımla İzmir fabrikasında atık gazdan enerji üretmeye hazırlanan Çimentaş, böylece fabrikanın enerji ihtiyacının yüzde 30’unu kendisi üretecek.

Çimentaş Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenker Mirzaoğlu, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Cementir Holding’in bünyesine katılmalarından bu yana geçen sürede 650 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti. Mirzaoğlu, “Bu yatırımların 90 milyon dolarlık kısmı atıklarla ilgili. Biz Türkiye’de 70’inci yılımızı kutlarken, çevreyi de ihmal etmeden sürdürülebilir bir gelecek perspektifi çiziyoruz. Cementir Milano Borsası’na kote, star segmentte yer alan global bir oyuncu. 13 milyon ton çimento üretim kapasitesi var. 70 ülkede ticari faaliyet gösteriyor. Beyaz çimentoda dünya lideri. Danimarka ve Belçika’da endüstri 4.0 çalışmalarında epey yol kat edildi. 100 milyon Euro’luk çevre yatırımları yapıyor Cementir. Türkiye de bu projenin içinde” şeklinde konuştu.

Türkiye’de İzmir, Edirne, Kars ve Elazığ’da 4 tam entegre çimento tesisleri olduğunu ve Ege, Marmara ile Doğu Anadolu’ya yayılmış 16’sı aktif 19 hazır beton tesisleri bulunduğunu söyleyen Mirzaoğlu, “İzmir fabrikamızda atık gazdan elektrik üretimi projesi yatırımı planlıyoruz. Bu 20 milyon Euro’luk bir yatırım olacak. İzmir fabrikamızın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayarak, yıllık 60 milyon KWh elektrik tasarrufu ve yıllık 28 bin 320 ton CO2 emisyon azaltımı sağlayacak. Bu projeyi 2022’de hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İlk çeyrekte yüzde 35'lik ciro artışı

Cenker Mirzaoğlu, 2019 yılı toplam çimento satış miktarlarının 2,8 milyon ton olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Bu yılın ilk üç ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50’lik bir artış sağladık. Özellikle ihracatta atak yaptık ve geçen senenin aynı dönemine göre ihracatımızı 3 katına çıkararak, ilk 3 ayda 126 bin ton ihracat gerçekleştirdik. 2019 yılı hasılatımız 813 milyon TL. 2020 yılı ilk 3 ayında hasılatımızı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35 arttırarak 177 milyon TL’ye ulaştık. Geçtiğimiz yıl beton satışımız da 1 milyon metreküpe ulaştı. Yine 2020 ilk 3 ayında geçen seneye göre yüzde 13 artış elde ettik. Yakın zamanda ikinci çeyrek rakamlarımızı açıklayacağız. Pandemiden önce yıla hızlı başladık.”

Beton yollar yerli kaynak kullanıyor



Sene başından bu yana Kırklareli, Çorlu, Çerkezköy, Malatya ve Elazığ’da yeni beton tesisleri açtık. Özellikle Trakya’da beton yol konusunda bilinirliğin oldukça arttığını gözlemliyoruz. Çorlu, Tekirdağ ve Çerkezköy tesislerimiz adeta beton yol üretim tesisleri gibi çalışıyor. Soğuk hava koşullarının hakim olduğu Doğu Anadolu’da çalışmaların beton yol üzerine yoğunlaşacağını öngörüyoruz. Uygulama kolaylığı beton yolları cazip hale getiriyor. Gelişmiş batıda bu yolları yoğun olarak görmek mümkün. Biz daha yeni yeni keşfediyoruz. Şartnamesi bile yakın zamana kadar yoktu. Asfaltın da kullanılması gerekiyor. Ancak asfaltın hammaddesi petrol türevi yani ithal. Beton yollar için yerli kaynaklar kullanılıyor.

Hem Çimentaş hem Çimbeton halka açık



Önce özelleştirilen, ardından 2001 yılında İtalyan Caltagirone Group bünyesinde yer alan Cementir Holding'e satılan Çimentaş, 1992'de halka açılmıştı. Çimentaş'ın halka açık ilk hazır beton üretim şirketi Çimbeton markası altında faaliyet gösteren 20'ye yakın hazırbeton santralı var. Atık yönetimi, bertaraf ve geri kazanımı konusunda Recydia ve Süreko şirketleri mevcut. İzmir'e İtalyan çizgileri katan Yapıtek şirketi ile inşaat projeleri yapıyor. Devlete okullar ve hastane kazandıran ve Işıkkent okul projesini yürüten ÇESVAK Vakfı mevcut.



Normalleşme ile çimento yok satıyor



Normalleşme ile birlikte 1 Haziran'dan bu yana özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerden büyük bir taleple karşı karşıya kaldık. Şu anda çimento fabrikaları yok satıyor. Bekleyen talep harekete geçtiği için böyle. Elbette bir süre sonra biraz yavaşlar. Ancak biz hem altyapı hem de deprem tedirginliği nedeniyle kaliteli konut yapımlarının sürecek olmasından işlerimizin gelişeceğini düşünüyoruz. 4 fabrikamızın 3'ü ihracat odaklı. İzmir, Afrika ve Avrupa'ya, Trakya fabrikamızdan Bulgaristan'a, Kars'taki fabrikamızdan ise Gürcistan'a ihracat yapıyoruz.

Evden çalışırken dengemizi bulmak zor olsa da ailelerimizden pozitif enerji aldık



Pandemi sürecini olumlamaya çalışarak hem kişisel hem de aile hayatımda yönetmeye odaklandım. Evden çalışmaya hiç alışık olmadığım bir düzende evden işlerimizi yönetirken ailemiz ile dengemizi bulmak ne kadar zor olsa da onlardan bu dönemde aldığım pozitif enerji ve birlikte olmanın verdiği mutluluk beni çok besledi. Bildiğiniz üzere bizim sektörümüz risk senaryolarının çok konuşulduğu ve planlandığı bir sektör. Ben şahsen işimizin bu dinamizmini seven ve riskleri yönetmeyi başarıya ulaşma süreci olarak gören bir yöneticiyim. COVID-19 hiç bilmediğimiz bir alan olsa da önceliğimize çok net: Her çalışma arkadaşımın sağlığı için Çimentaş'ın çalışma alanlarında her koşulun sağlaması! Teknolojiyi herkes gibi çok daha fazla kullandık ve iş hızımızı hiç kesmedik.