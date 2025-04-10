700 milyon dolar büyüklüğe sahip RePie Yatırım Holding 3 yıllık hedeflerini açıkladı

Bünyesinde başta RePie Portföy olmak üzere Fonmap, RePie GSYO, Doğan Burda, Link Bilgisayar, Colendi Menkul Değerler ve Goldtag gibi kendi alanlarında lider şirketlerin yer aldığı ve yaklaşık 700 milyon dolara değere ulaşan RePie Yatırım Holding, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilave yatırımlar planlıyor.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “ 10 yıldır RePie Portföy etrafında inşa ettiğimiz yatırımcı-girişimci ekosistemi, güçlü iş birliklerimiz, hayata geçirdiğimiz ilkler, kazandığımız deneyim ve bize duyulan güvenin sonucu olarak RePie Yatırım Holding doğdu” dedi.

Portföy büyüklüğü: 2,5 milyar dolar

RePie Portföy’ün, fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağlıktan akıllı şehir teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden telekomünikasyona, gayrimenkulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımı bulunuyor. Portföy büyüklüğü toplam 2,5 milyar dolara ulaşan şirketin fonlarının iştirak ettiği şirketlerin yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar doları buldu.

Son bir yıl içinde yüzde 74 büyüme başarısı gösteren RePie Portföy'ün toplam büyüklüğü mart sonu itibarıyla yaklaşık 90 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplamda 44 girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF), 36 gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve 16 menkul kıymet yatırım fonu ve yönetimini gerçekleştirdiği 2 emeklilik fonu bulunuyor.

3 yıl hedefi: 5 milyar dolar

"Fırsatları doğru stratejilerle yönetmek, yatırımlarımızı büyük ölçekli dönüşüm projelerine evriltmek istiyoruz” diyen Çamlıbel, Holding'in 3 yıllık hedefini şu sözlerle tanımladı: "Yatırımlarımız belli bir olgunluğa ulaştığında, en etkili çıkış stratejilerini hayata geçireceğiz. Bu sayede ekosistemimize yeni yatırım fırsatları sunarken yatırımcılarımıza sürdürülebilir kazanç yaratmak temel önceliğimiz olacak. Güçlü portföyümüz, cesur iş modellerimiz ve sınırları aşan bakış açımızla, RePie Yatırım Holding olarak 3 yıl içinde 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz.”

"Fonmap sayesinde tüm fon yatırımları tek uygulamadan yönetilebiliyor"

Türkiye’de alternatif yatırım fonları kategorisini başlı başına bir ekosisteme dönüştürdüklerini hatırlatan Çamlıbel, “Yatırımcılar, Fonmap sayesinde tüm fon yatırımlarını tek bir uygulamadan yönetebiliyor. Dijital bir ekosistem kurmamız sayesinde devreye aldığımız pay devri özelliği ile alternatif yatırım fonlarında likiditeyi sağladık” dedi.

Finans, teknoloji, yayıncılık yatırımları...

RePie Yatırım Holding’in 7 iştirakinden biri de, 2024'te satın aldığı Doğan Burda dergi grubu. Konuya yönelik açıklamasında Çamlıbel “Global yayıncılık trendlerine paralel olarak, Türkiye’nin en büyük dergi grubunu, abonelik tabanlı iş modellerinden veri odaklı yayıncılık stratejilerine kadar geniş bir yelpazede dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Finans alanında yatırımları yoğunlaşan RePie Yatırım Holding şemsiyesi altında, efektif döviz alım-satım işlemleri alanında faaliyet gösteren Goldtag de yer alıyor.

2024 yılı ağustos ayında hayata geçirilen RePie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO), büyüme potansiyeline sahip yenilikçi ve vizyoner şirketler ile inovatif KOBİ’lere yatırım yaparak desteklemeyi hedefliyor. Bir diğer iştirak olan Colendi Menkul Değerler, aracılık hizmetleri alanında kendine ayrıcalıklı bir yer açtı ve yapay zekâ entegrasyonu yatırım kararı alma süreçlerini yeni bir seviyeye taşıdı.

Teknoloji temelli iştirakler arasında yer alan Link Bilgisayar, 25 yıldır halka açık şekilde faaliyet gösteriyor. Ülke çapında 180’i aşkın bayi ve çözüm ortağı bulunan Link Bilgisayar, kurumsal kaynak planlamasından (ERP) finansal yönetim çözümlerine, insan kaynaklarından e-dönüşüm uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.