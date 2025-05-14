70’inci yılda teknolojiyi daha çok sahiplenecek
Dünyanın 57 ülkesinde 122 iştirakiyle faaliyet gösteren Arçelik, 70’inci yaşını kutluyor. Beyaz eşya sektöründe teknolojiye yön veren şirket olmayı amaçlayan marka, yeni dönemde teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarını odağına alacak. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “70’inci yılda teknolojiye daha çok sahipleneceğiz” dedi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Beyaz eşya sektöründe Türkiye’nin köklü markalarından Arçelik, 70’inci yılında dijitalleşme ve teknolojiye daha fazla sahiplenecek. Yaklaşık bin 100 futbol sahası büyüklüğünde bir üretim alanına sahip olan şirketin yeni dönem odak noktası AR-GE ve modernizasyon yatırımları olacak. 13 ülkede yer alan 45 üretim tesisiyle global bir marka olarak faaliyet gösteren Arçelik, “Memleketim varsa ben de varım” mottosunu gelecek yerli pazardaki yatırımlarına da devam ediyor. Arçelik’in bugün ulaştığı ciro büyüklüğü ise 10.6 milyar euro.
Arçelik’in 70 yıllık yolculuğunun sadece şirketin değil, Türkiye’nin de başarı hikayesi olduğunu söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İstanbul’da başlayan yolculuğumuzda bugün 13 ülkede 45 üretim tesisimiz ile Avrupa’dan Güney Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan coğrafyada bayrağını dalgalandıran bir teknoloji devi halini aldık.
Girdiğimiz her pazara, yalnızca ürünlerimizi değil, 70 yıllık değerlerimizi, sürdürülebilirlik ve kalite anlayışımızı da taşıdık. Şimdiye kadar sadece 6 ana ürün grubunda ürettiğimiz yaklaşık 375 milyon adet beyaz eşyayı üst üste koysak aya ulaşır, hatta geçerdik. 70’inci yılımızı kutlarken gelecek için vizyonumuz net; daha fazla insan için daha fazla fayda sağlamak. 10.6 milyar euroluk ciromuzla büyümeye ve Türkiye’nin gururu olmaya devam edeceğiz” dedi.
"6.5 Sapanca Gölü kadar su tasarrufu sağladık"
Bugün sektöründe Avrupa’nın ve Türkiye’nin tartışmasız lideri olduklarını savunan Can Dinçer, “Türkiye’deki 14 fabrikamız ve binlerce çalışanımız ile hayatı kolaylaştıran çözümlerin yanında istihdam ve umut üretiyor, ülkemizin, şehirlerimizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkıda bulunuyoruz.
Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi, tam otomatik fırını ve bulaşık makinesi gibi birçok yeniliği ülkemizle buluşturan marka olarak köklü AR-GE’miz sayesinde, Telve gibi ürünlerimizle bu toprakların mirasını da dünyaya tanıtıyoruz. Bugün farklı saat dilimlerinde bulunan 50 binden fazla çalışanımız ile dünya çapında tüketiciler ve gezegen için artı değer yaratıyoruz” dedi.
Şirket olarak şimdiye kadar 560 milyondan fazla ürün ürettiklerini aktaran Dinçer, şöyle devam etti: “Sadece 6 ana ürün grubunda ürettiğimiz yaklaşık 375 milyon adet beyaz eşyayı üst üste koysak aya ulaşır, hatta ötesine geçerdik. Yalnızca ürettiğimiz bulaşık makineleriyle 30 yılda 6.5 Sapanca Gölü edecek kadar su tasarrufu sağladık. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 84.31 MWp değerinde solar kurulu güce ulaştık.”
“10 tüketiciden 8’i Arçelik diyor”
Arçelik’in bugün 57 ülkede 122 iştiraki ile faaliyet gösterdiğini belirten Dinçer, “22 markası ile dünyanın dört bir yanında kalite, sürdürülebilirlik, müşteri odaklılık ve yenilikçiliği temel alarak tüketicilerin ve pazarların ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz. 2024'te Beko Europe'un kurulmasıyla da Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi konumuna yükseldi. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin yetkili satıcımızla, sadece bir satış ağı değil, bir güven zinciri sunuyoruz.
Bugün Türkiye’nin her köşesinde, 600’ü aşkın servis noktamızda 14 bin saha personelimizle, tüketicilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, her 10 tüketiciden 8’i bizi ‘güvenilir marka’ olarak tanımlıyor. Tüketicilerimizin yüzde 91’i markalarımız için ‘kendime yakın hissediyorum’, yüzde 82’si ise ‘bu markayı gerçekten seviyorum’ diyor” diye konuştu.
Çelik, yeniden sahalarda
Can Dinçer, bir neslin sembolü haline gelen ikonik karakter “Çelik”in geri dönüş müjdesini verdi. Dinçer, “Çelik karakteri, yıllar boyunca Çelik’e sesiyle hayat veren, her tonuyla kalplere dokunan Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur tarafından seslendiriliyor. Yenilenen yüzü ve konumlandırmasıyla Çelik, markanın 70’inci yılında birçok farklı mecrada yeniden tüketicilerle buluşacak” dedi.
70 yıllık üretim yolculuğu
-Arçelik, bugüne kadar 560 milyondan fazla ürün üretti. Sadece 6 ana ürün grubundaki adet yaklaşık 375 milyon.
-151 milyon buzdolabı, 96 milyon çamaşır makinesi, 47.6 milyon bulaşık makinesi üretti.
-Şirket 2008’den bu yana 18 milyondan fazla kurutma makinesi üretii.
-76 milyonu aşkın televizyon, 57 milyonu aşkın fırın üretti.
-Şirketin dünyadaki tüm işletmelerinin toplam yüzölçümü yaklaşık 7 milyon 800 bin metrekare.