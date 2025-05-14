70’inci yılda teknolojiyi daha çok sahiplenecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Beyaz eşya sektöründe Tür­kiye’nin köklü markala­rından Arçelik, 70’inci yı­lında dijitalleşme ve teknolojiye daha fazla sahiplenecek. Yaklaşık bin 100 futbol sahası büyüklüğün­de bir üretim alanına sahip olan şirketin yeni dönem odak nokta­sı AR-GE ve modernizasyon yatı­rımları olacak. 13 ülkede yer alan 45 üretim tesisiyle global bir mar­ka olarak faaliyet gösteren Arçe­lik, “Memleketim varsa ben de va­rım” mottosunu gelecek yerli pa­zardaki yatırımlarına da devam ediyor. Arçelik’in bugün ulaştı­ğı ciro büyüklüğü ise 10.6 milyar euro.

Arçelik’in 70 yıllık yolculu­ğunun sadece şirketin değil, Tür­kiye’nin de başarı hikayesi oldu­ğunu söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İs­tanbul’da başlayan yolculuğu­muzda bugün 13 ülkede 45 üretim tesisimiz ile Avrupa’dan Güney Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan coğrafyada bayrağını dal­galandıran bir teknoloji devi ha­lini aldık.

Girdiğimiz her pazara, yalnızca ürünlerimizi değil, 70 yıl­lık değerlerimizi, sürdürülebilir­lik ve kalite anlayışımızı da taşı­dık. Şimdiye kadar sadece 6 ana ürün grubunda ürettiğimiz yak­laşık 375 milyon adet beyaz eşya­yı üst üste koysak aya ulaşır, hatta geçerdik. 70’inci yılımızı kutlar­ken gelecek için vizyonumuz net; daha fazla insan için daha fazla fayda sağlamak. 10.6 milyar euro­luk ciromuzla büyümeye ve Türki­ye’nin gururu olmaya devam ede­ceğiz” dedi.

"6.5 Sapanca Gölü kadar su tasarrufu sağladık"

Bugün sektöründe Avrupa’nın ve Türkiye’nin tartışmasız lide­ri olduklarını savunan Can Din­çer, “Türkiye’deki 14 fabrikamız ve binlerce çalışanımız ile hayatı kolaylaştıran çözümlerin yanın­da istihdam ve umut üretiyor, ül­kemizin, şehirlerimizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de katkı­da bulunuyoruz.

Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi, tam otomatik fırını ve bulaşık makinesi gibi bir­çok yeniliği ülkemizle buluşturan marka olarak köklü AR-GE’miz sayesinde, Telve gibi ürünlerimiz­le bu toprakların mirasını da dün­yaya tanıtıyoruz. Bugün farklı saat dilimlerinde bulunan 50 binden fazla çalışanımız ile dünya ça­pında tüketiciler ve gezegen için artı değer yaratıyoruz” dedi.

Şirket olarak şimdiye kadar 560 milyondan faz­la ürün ürettiklerini ak­taran Dinçer, şöyle devam etti: “Sadece 6 ana ürün gru­bunda ürettiğimiz yaklaşık 375 milyon adet beyaz eşyayı üst üste koysak aya ulaşır, hatta ötesine ge­çerdik. Yalnızca ürettiğimiz bula­şık makineleriyle 30 yılda 6.5 Sa­panca Gölü edecek kadar su tasar­rufu sağladık. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla 84.31 MWp de­ğerinde solar kurulu güce ulaştık.”

“10 tüketiciden 8’i Arçelik diyor”

Arçelik’in bugün 57 ülkede 122 iştiraki ile faaliyet gösterdiğini be­lirten Dinçer, “22 markası ile dün­yanın dört bir yanında kalite, sür­dürülebilirlik, müşteri odaklılık ve yenilikçiliği temel alarak tüke­ticilerin ve pazarların ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyo­ruz. 2024'te Beko Europe'un ku­rulmasıyla da Avrupa’nın 1 numa­ralı beyaz eşya şirketi konumuna yükseldi. Türkiye genelinde yakla­şık 3 bin yetkili satıcımızla, sadece bir satış ağı değil, bir güven zinciri sunuyoruz.

Bugün Türkiye’nin her köşesinde, 600’ü aşkın servis nok­tamızda 14 bin saha personelimiz­le, tüketicilerimize hızlı ve kalite­li hizmet sunuyoruz. Yaptığımız araştırmalara göre, her 10 tüketi­ciden 8’i bizi ‘güvenilir marka’ ola­rak tanımlıyor. Tüketicilerimizin yüzde 91’i markalarımız için ‘ken­dime yakın hissediyorum’, yüzde 82’si ise ‘bu markayı gerçekten se­viyorum’ diyor” diye konuştu.

Çelik, yeniden sahalarda

Can Dinçer, bir neslin sembolü haline gelen ikonik karakter “Çelik”in geri dönüş müjdesini verdi. Dinçer, “Çelik karakteri, yıllar boyunca Çelik’e sesiyle hayat veren, her tonuyla kalplere dokunan Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur tarafından seslendiriliyor. Yenilenen yüzü ve konumlandırmasıyla Çelik, markanın 70’inci yılında birçok farklı mecrada yeniden tüketicilerle buluşacak” dedi.

70 yıllık üretim yolculuğu

-Arçelik, bugüne kadar 560 milyondan fazla ürün üretti. Sadece 6 ana ürün grubundaki adet yaklaşık 375 milyon.

-151 milyon buzdolabı, 96 milyon çamaşır makinesi, 47.6 milyon bulaşık makinesi üretti.

-Şirket 2008’den bu yana 18 milyondan fazla kurutma makinesi üretii.

-76 milyonu aşkın televizyon, 57 milyonu aşkın fırın üretti.

-Şirketin dünyadaki tüm işletmelerinin toplam yüzölçümü yaklaşık 7 milyon 800 bin metrekare.