75 milyon dolar teklif almıştı: Ahlatçı, Adabank’ı 7.9 milyon dolara devraldı

Kerim ÜLKER

TMSF’nin el koyduğu Uzanlar’ın bankası Adabank, 20 yılın sonunda satıldı. Mayıs ayında 14’üncü kez ihaleye çıkan ve süreci kazanan Ahlatçı Grubu, Adabank’ın yeni patronu oluyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan Ahlatçı, gereken onayı aldıklarını, 215 milyon TL’ye Adabank’ı devraldığını duyurdu.

Önce gruptan KAP’a yapılan açıklamayı okuyalım, ardından da satışın içindeki detaylara göz atalım.

Açıklamada, “24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun 15.08.2023 (bugün) tarihli yazısıyla, Adabank A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait %96,68234 oranındaki hissesinin AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'ye devredilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18’inci maddesinin birinci fıkrası ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları uyarınca izin verilmesine karar verildiği hususu AHL Ahlatcı Finansal'a bildirilmiştir.”

Remzi Gür, 67 milyon dolar fazla teklif etmişti

Ahlatçı’nın satın aldığı Adabank, ilk kez BDDK tarafından onay almış oldu. Böylece Uzanlar’ın kurduğu banka, Ahlatçı Holding ve iştiraklerine geçecek. Fiyat ise geçmiştekilere nazaran oldukça düşük. Zira bir dönem Adabank için 75 milyon dolar teklifte bulunulmuş ancak nedense onay verilmemişti. Şimdi ise Adabank sadece ve sadece 7.9 milyon dolara satılmış oldu. Aradaki fark ise 67.1 milyon dolar. Yani bugünkü kurla 1 milyar 813 milyon TL. Yani teklif edilen fiyatın neredeyse 9 katıydı.

O günkü teklifi yani 75 milyon doları da hatırlayacağınız üzere 2011 yılında işadamı Remzi Gür ve Körfezli ortağıyla kurduğu G Capital Danışmanlık vermişti. Zaten o dönem TMSF, Adabank’ı 75 milyon dolarlık muhammn bedel ile satışa çıkarmıştı. Adabank’ı en son 2019’da satışa çıkmış, gizli tutulan ihaleyi adı pek bilinmeyen Na-Fi Dış Ticaret adlı bir şirket almıştı. Ancak o satış da onay alamamıştı.

SPK, faaliyetlerini 2025’e kadar durdurdu

Gelelim Adabank’ın bundan sonraki sürecine. BDDK’nın onay verdiği satış sonrası Adabank’ın nasıl çalışacağı merak konusu. Ancak Adabank’ın resmi sitesindeki bir detay, ilginç bir ayrıntı ortaya koyuyor. Bankanın sitesindeki duyurular kısmında “Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri kendi talebimiz üzerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.07.2025 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur” deniliyor.