8 ayda Demir Life’ın yüzde 45’ini sattı

Demir Grup tarafından Büyükçekmece’de inşa edilen Demir Life projesinde lansman öncesi satış yüzde 45’lik satış oranı yakaladı.

Ağustos 2020’de satışa sunulan projede golf ve tenis sahası yer alıyor. 52 bin metrekarelik arazi üzerinde yer alan projede yaşam Nisan 2023'te başlayacak.

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, projenin 8 aylık sürede elde ettiği başarılı satış performansıyla da fark yarattığını belirtti. Demir, "Büyükçekmece’de 52 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselen projemiz, 821 daire ve 52 dükkândan oluşuyor. 47 bin metrekarelik yeşil alanıyla doğanın içinde izole yaşam ortamı sunan projemizde 1+1’den 5.5+1’e kadar farklı büyüklükteki daire seçenekleri sunuyoruz.” dedi.

“Golf alanları da olacak”

Golf ve tenis sahasını barındıran projelerinin 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde tasarlandığını söyleyen Demir, şunları kaydetti: “Bu yönüyle daha lansman öncesinde ciddi talep görmeye başladı. Projemizin sahip olduğu sıra dışı peyzaj alanları, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan açık AVM’si, kafe ve restoranları, golf sahası, tenis kortları, basketbol sahası, büyük küçük açık kapalı yüzme havuzları, hamam sauna, aquapark alanı, kreş, eğlence ve sağlıklı yaşam alanları, çok amaçlı stüdyo alanı, güneşlenme terası ve yürüyüş parkurlarıyla prestijli yaşam alanını yeniden tanımlıyoruz."

Lansman öncesinde projenin satışında önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Demir, "Satışlarımız hızla sürüyor. Satışlarımızı teslim tarihinde tamamlamayı 2023 Nisan tarihinde de teslimlere başlamayı planlıyoruz.” dedi.