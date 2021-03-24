8 m2‘de yaşam modası

İmam GÜNEŞ

Türkiye’de 1999 depreminden sonra üretimi hızlanan çelik evlere olan talep halen yüksekken, bu alanda yeni bir model daha devreye girdi. Artan konut fiyatları, minimal yaşamların tercih edilmesi ve pandemi etkisiyle mobil ev yani tiny house modeli Türkiye’de trend olmaya başladı. Bu alandaki fırsatı gören Adalı A.Ş de Tiny House Adalı markasıyla üretime geçti. Tekirdağ’da 1985 yılından bu yana çelik yapı sektöründe faaliyet gösteren Adalı A.Ş, üretimini gerçekleştirdiği hafif çelik yapıları mobilize ederek, kent yaşamına alternatif olan mobil evlerini tüketicilere sunmaya başladı. Belgelendirme, ruhsat ve plaka süreçleri karavanla birebir aynı olan tiny house modeli, üretim ve konfor alanı olarak farklılıklar gösteriyor. Ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen ve ideal ölçüsü 8 metrekare olan tiny house’lar, genellikle imara açık olmayan alanlarda kullanılıyor. 7-8 metrekarelik bir tiny house’da 4 kişi konaklayabiliyor.

Tesis kurmayı planlıyor

Tiny House Adalı’nın kuruluş hikayesinden bahseden Ali Rıza Adalı, süreci şöyle anlattı: “Koronavirüs salgını birçok aile gibi bizi de hayatı daha keyifli kılmak için alternatif arayışlara yöneltti. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak dünya genelinde tiny house olarak bilinen mobil küçük evleri üretmeye karar verdik. Adalı A.Ş. olarak üretim için gerekli alt yapıya hali hazırda sahiptik ve hemen yola koyulduk. Ürünlerimizin gördüğü ilgi, kısa sürede tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerini geliştirerek seri üretime geçmemiz ile sonuçlandı. Tiny House Adalı böylece doğdu. Önümüzdeki dönemde bir tiny house tesisi kurmak istiyoruz. Tesisi marinaya benzetebiliriz. İnsanların evlerini park edebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir tesis olacak.”

Oteller de kullanıyor

Tiny house’ların karavandan çok farklı olduğuna dikkat çeken Adalı, “Karavan mantığında ruhsatı olan, yola çıkılabilir bir model. İmar durumu olmayan yerlere park ederek yaşayabiliyorsunuz. Örneğin, tarlanız var ama imarınız yoksa orada tiny house kullanımı tercih ediliyor. Türkiye’de talep görmeye başlayan bu model, oteller ve dağ evleri tarafından da tercih ediliyor. Oteller, bungalow yerine tiny house kullanımına geçmeye başladı” diye konuştu.

Hafele de yatırıma başladı

Tiny house modeline artan talepler sonrası buradaki fırsatı değerlendirmek isteyenlerden biri de Hafele. Şirketin, tiny house yatırımı yapacağı öğrenildi. Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Pandemi sonrası yeni yaşam alışkanlıkları değişip karavan, yat, houseboat ya da tiny house gibi alternatif yaşam biçimleri gündeme geldikçe Hafele olarak konuyla ilgili yüz seneye yakın deneyimimiz ile harmanladığımız çözümler daha çok aranır hale geldi” diye konuştu.

NEF, Hirfanlı’da devreye alacak

Türkiye’nin önemli gayrimenkul şirketlerinden NEF de, Nef City 82 markasıyla bu modeli kullanmaya hazırlanıyor. Şirket, Hirfanlı’daki projesinde 7 bin 500 tiny house ve modüler ev kullanımı planlıyor. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, “Nef Arsa'nın ilk arsa projesi olan Nef City 82 Hirfanlı Gölü'ne 1 km cephesi olan, 2.5 milyon metrekare büyüklükte bir alanda yer alıyor. Nef City 82’de yatırımcılar, arsa yatırımının dışında konseptin tamamlayıcısı olan ve taşınabilen tiny house’ları 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alabiliyor. Proje tamamlandığında sadece Hirfanlı’da 7 bin 500 tiny house ve modüler ev hedefleniyor” dedi.