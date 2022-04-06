80 ülkeye ihracat yapan Göknur Gıda halka açılıyor

Hüseyin GÖKÇE

Halen Niğde, Adana, Afyon ve Mersin’deki fabrikalarında meyve suyu, çocuk maması, unlu mamuller, reçel, dondurma, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller sanayine üretim yapan Göknur Gıda, Sermaye Piyasası Kurulu’na(SPK) halka arz başvurusu yaptı. 2012’de yüzde 84,5'i Bahreyn merkezli Ventura Capital Bank’e satılan şirketin yüzde 15,5’i ise Aslanali Gıda’nın elinde bulunuyor. Halka arz ile ilgili DÜNYA’nın sorularını cevaplandıran Göknur Gıda CEO’su Osman Aslanali, SPK’da ön inceleme aşamasını geçtiklerini, genel inceleme tamamlandıktan sonra ise sürece başlayacaklarını söyledi.

Göknur Gıda’nın 1993 yılında aile şirketi olarak kurulduğunu belirten Aslanali, 1997’de meyve suyu sektörüne yatırım kararı alarak Niğde’de elma tesisi ile ilk adımı attıklarını bildirdi. Bugün önemli bir kısmını ilk kez Göknur’un sanayi ile buluşturduğu 25 değişik meyve üzerine çalıştıklarını ifade eden Osman Aslanali, 2012 yılına kadar elde ettikleri tüm geliri yine yatırıma dönüştürdükleri bilgisini verdi. 2012 yılında Bahreyn merkezli Ventura Capital Bank hisselerin yüzde 84,5’ini satın aldığını ve yüzde 15,5’in ise Aslanali Gıda’nın elinde bulunduğunu aktaran Aslanali, “Entegrasyon ve sürdürülebilirlik açısından tarım sektörüne ciddi yatırım yaptık” dedi.

Ağırlıklı fason üretim yapıyor

Meyve suyu, çocuk maması, unlu mamuller, reçel, dondurma, süt ve süt ürünleri ile unlu mamuller sektörüne ürün verdiklerini kaydeden Aslanali, “Meyve suyu paketleme tesisimiz var, B2B’de Göknur markası var. Ürünlerimiz genel olarak rafl ara çıkmıyor, meyve suyunda Drops adlı kendi markamız var. Ağırlıklı olarak fason üretimi tercih eden bir firmayız, 80 ülkede çok sayıda müşteriye üretim yapıyoruz” diye konuştu. Aslanali satışın yüzde 70’ini hammadde, yüzde 20’sini private lable, yüzde 10’unu ise taze meyve sebzenin oluşturduğunu anlattı. Kendilerine ait 10 bin dekar meyve bahçesi bulunduğunu ve 22 yıldır da sözleşmeli çiftçi portföyleri bulunduğunu aktaran Osman Aslanali, özellikle pandemi sürecinde ürünlerine yönelik talebin arttığını belirtti. Öte yandan aynı dönemde navlun fiyatlarındaki artış krizini fırsata çevirdiklerinin altını çizen Aslanali, “Yaşanan lojistik krizini aşabilmek için charter gemilerle ürünlerimizi göndermeye başladık. Hatta konteynerden çok daha uygun koşullarda ürün gönderdiğimizi gördük. Konteyner fiyatı 1500 dolardan 10 bin dolara çıktığı dönemde, charter gemilerle ürünlerimizi uygun şartlarda ABD’ye kadar rahatlıkla göndermeye başladık” ifadelerini kullandı. Üretimde ortaya çıkan posadan, biyogaz ve elektrik enerjisi ürettiklerini kaydeden Aslanali, ayrıca bahçelerindeki kullandıkları kompos gübreyi de buradan sağladıklarını anlatırken, GES yatırımları da bulunduğu bilgisini verdi. Organik tarımda da güçlü bir marka olduklarını dile getiren Aslanali, çok kuvvetli bir Ar-Ge merkezimi bulunduğunu, sadece bu alanda yıllık 2 milyon lira civarında harcama yaptıklarını söyledi. Aslanali, özellikle ABD’de bilinen büyük zincir marketlere ürün verdiklerine değindi. Bağışıklık sistemini güçlendirecek fonksiyonel meyve suyu üretimi de gerçekleştirdiklerini anlatan Osman Aslanali, “Bal-meyve karışımı, meyveli bal çeşitlerimiz var. Ayrıca nar kabuğu antioksidan değeri yüksek bir ürün, bunun kabuk haliyle tüketilmesi imkansız olduğu için bunu toz haline getirip bal-meyve suyu karıştırıyoruz” dedi.