800 milyon liralık sanayi sitesinde satış başladı

LEYLA İLHAN / İSTANBUL

Demir Grup, 2021’e hızlı başladı. Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde 800 milyon TL’lik yatırımla, 242 bin 400 metrekare üzerine Demir Eko- San Sanayi Sitesi’ne inşaatına başlayan grup, bu yıl içinde ayrıca 4 tane de konut projesi yapacak. Böylece bu yıl içinde toplam 1 milyar 400 milyon liralık yatırımlara imza atacak.

Çevreci bir proje olacak

Dün yapılan basın toplantısıyla Çorlu’da yapımını sürdürdükleri Demir Eko- San Sanayi Sitesi’ni tanıtan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “İnşaatta elde ettiğimiz 37 yıllık köklü tecrübeyi enerji sektöründeki üstün gücümüzle birleştirerek ekolojiyi merkezine alan bir organize sanayi bölgesi yatırımına imza atıyoruz. 800 milyon TL’lik yatırımla Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ne, kendi suyunu ve enerjisini üreten, atık su arıtma tesisiyle çevreci ve sürdürülebilir bir proje kazandıracağız. 242 bin 400 metrekarelik alan üzerinde, 6 blok halinde yükselecek, 362 adet ruhsatlı imalathane, 65 dükkân, 3 bin kişilik fuar, kongre, balo, toplantı salonları, sosyalleşme imkânı sunan kafe ve restoranlardan oluşan, yaşamı ve ticareti içinde barındıran bir çekim merkezi yaratacağız. Projemiz, Kanal İstanbul’un hayata geçmesiyle İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olacak.” dedi.

Yüzde 30’u satıldı

Metrekare satış fiyatları 3bin 900 TL ile 7 bin 500 TL arasında olan projede dükkanların yüzde 30’nun satıldığını belirten Demir, “Her dükkânın önüne 30 metrekarelik çalışma alanı oluşturduk. Patlayıcı ve parlayıcı imalatı dışında her türlü üretim yapılabiliyor. Yabancı taleplerini de düşünerek AB Prefabrik Yönetmeliği’ne uygun yaptığımız sitemizde teslimlere 2022 sonunda başlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Konut projesinin ilki nisanda

Hamit Demir, konut sektöründe arz fazlalığının sona erdiğini bu nedenle bu yıl için de 4 adet yeni konut projesine başlayacaklarını söyledi. Bu projelerden 820 konutluk olanı nisan ayında satışa çıkaracaklarını belirten Demir, “2022-2023 yıllarında sektör daha iyi olacak. Bizde gelecek 5 yıllık projelerimizi hazırladık.” açıklamasını yaptı.

Dolar düşünce kaporaları iptal edildi

Kurdaki düşüşün kendilerini etkilediğini vurgulayan Hamit Demir, 8 liradan dolar alan çok kişi olduğunu ifade ederek, “Dolar düşünce kaporalarını iptal edenler oldu. Dolarlarını bozdurmak için 8 liraya çıkmasını bekliyorlar.” dedi. Dolar çıktığı zaman inşaat imalatındaki ürünlerin zamlandığını ancak düşünce fiyatların düşmediğini anlatan Demir, “Dolar düştü diye bakır, alüminyum fiyatı geri dönmüyor. Tuğlaya nisanda zam varmış. Dolar bahane.” ifadelerini kullandı.



Sırbistan’dan sanayi sitesi talebi aldı

Çorlu’da yaptıkları OSB’nin Sırbistan'da da ilgi çektiğini ifade eden Hamit Demir, “Böyle bir organize sanayi sitesini Sırbistan’da yapar mısınız diye bakanlıktan teklif aldık. Martın 15’inden sonra bu konuyu görüşeceğiz. Önümüzdeki iki yıl iki tane daha bundan daha büyük OSB yapmayı hedefliyoruz. Yine bu bölgelerde olacak.” şeklinde konuştu.

"İkinci yarıda faizler düşecek, fiyatlar artacak"

Bu yılın ilk iki ayının kendileri için iyi geçtiğini ifade den Hamit Demir, “Yerli konut alıcısının faize bakıyor. Faiz yüksek olduğunda nakitini faize yatırıyor, faiz düşük olduğunda peşinatını verip kredi alıyor. İnşaat maliyetleri 2020’de yüzde 60 ila 80 arasında arttı. Yüzde 100’ün üzerinde zamlanan ürünler oldu. Arsa maliyetleri ise yüzde 5-10 arasında geriledi. İnşaat maliyeti 6-7 bin liranın altında değil. Piyasada halen 6-7-8 bin liraya konut satılıyor. Zararına satıyoruz. Ben beşinci altıncı aydan sonra faizlerin yavaş yavaş düşeceğine inanıyorum ama düştüğü zaman konut fiyatları da bugünkü değere göre yüzde 20 zam almak zorunda. Eğer zam almazsa hiçbir arkadaşın hayatta kalması, konut yapması zor.” değerlendirmesini yaptı.