9. A.C.E Ödüllerinde ShipEntegra’ya birincilik

Şikayetvar, 23 yıllık tecrübesiyle mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları dokuzuncu kez ödüllendirdi. Firmaların şikâyet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre ShipEntegra; en yüksek müşteri memnuniyetine sahip şirket olarak "Yurt Dışı Lojistik Entegrasyon" kategorisinde Diamond ödülüne layık görüldü.

Müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar arasında yer alarak, uçtan uca şikâyet yönetim becerisiyle öne çıkan ShipEntegra, bu başarısını müşteri odaklı yaklaşımı ve e-ihracat alanındaki yenilikçi çözümleriyle sağladı. Global pazar yerlerindeki entegrasyon süreçlerini birebirde kendi bünyesinde yapan ilk firma olan ShipEntegra, global pazar yerlerini tek bir platform üzerinden yönetme imkânı sunarken sürecin operasyon süreçlerine de katkı sağlayacak bütüncül bir sistem geliştirdi.

Gerçekleştirilen ödül töreninde açıklama yapan Müşteri Hizmetleri Müdürü Dilek Öter Atasoy, “ShipEntegra olarak hiçbir zaman kendimizi standart bir lojistik şirketi olarak konumlandırmadık. Ülkemizin ve şirketimizin e-ihracatta sektör lideri olarak tanınması için çalışıyoruz. Bunu yaparken de 70 binden fazla müşterimizin başarısını kendi başarımız olarak görüyor ve her zaman bu yönde çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için gerçekten kilit bir öncelik; bu yolda e-ihracatı daha erişilebilir hale getirmek adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her geçen gün memnun müşteri sayımızı artırmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya da gayret göstereceğiz" dedi.

ShipEntegra, e-ihracatçıya yakın olmak ve hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Kayseri, Denizli, Konya ve Bursa’daki şubeleri sayesinde bütün kargo süreçlerini bünyesinde fullfillment destekli olarak gerçekleştiriyor. 2023 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk ve tek e-ihracat lojistiği mobile uygulaması olan ShipEntegra Mobile ile de e-ihracatı kolaylaştırma vizyonu kapsamında çok önemli bir geliştirme. Bu sayede de Türk menşeili ürünlerin global pazarda gücünü artırabilmek için tüm gücüyle çalışan marka, e-ihracatçıya hem maliyet hem de zaman avantajı sunuyor.