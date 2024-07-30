90 milyon dolar ihracat yapan Batı Anadolu Grubu'nda hedef 40 milyon dolar yatırım

Çiftay Grubu, 17 Ağustos 2021'de Batıçim Batı Anadolu'nun yaklaşık yüzde 30 oranındaki hissesini ve yönetim kurulunun fiili kontrolünü devralmıştı. Yönetim değişikliği sonrası Batıçim Batı Anadolu, 2023 yıl sonunda konsolide bazda 6 yıl sonra ilk kez 2 milyar 55 milyon TL net kâr elde etti. Batısöke Çimento da 2023 yılını 7 yıl sonra ilk kez kârlı kapattı ve 872,5 milyon TL kâr açıkladı.

Batıçim ve Batısöke Çimento'yu bünyesinde bulunduran Batı Anadolu Grubu, 2021 yılındaki hissedar ve yönetim değişikliği sonrası yakaladığı hızlı büyümeyi sürdürmeyi planlıyor.

60 yıla yaklaşan geçmişiyle, 4 farklı kıtaya ve 30'dan fazla ülkeye çimento ve klinker ihraç eden Batı Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, İzmir'de yapılan basın toplantısında son 3 yıldaki yeniden yapılanma döneminde yakalanan başarıyı ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Yönetime geldiklerinden bu yana işletme sermayesini güçlendirdiklerini belirten Candaş, “Borçluluk oranı yüksek, faaliyetleriyle ilgili çeşitli söylentilerin arttığı Batı Anadolu Grubu'nda 3 yılda başarı hikayesi yazdık. Batıçim ve Batısöke başta olmak üzere grubumuz konsolide bazda kârlı bir yapıya geçerken verimli hale geldi, çalışanlarımızın memnuniyeti ve güveni arttı. Çalışanlarımız, bölgemiz ve Türkiye ekonomisi için önemli olan köklü geçmişe sahip bu grup eskisinden daha güçlü. Geleceğe güvenle bakmanın gururunu yaşıyoruz, kârdan çok şirketlerimizdeki verimlilik bizim için daha önemli” dedi.

Grubun cirosu 480 milyon dolara ulaştı

“Yönetim değişimiyle artan verimlilik ve azalan borçlarla grubumuzun 2021 sonunda 217 milyon dolar olan konsolide cirosu, 2023 sonunda 480 milyon dolara ulaştı" diyen Candaş, "İki yılda dolar bazında iki kattan fazla büyüdük. Ciromuzun dağılımına baktığımızda da yüzde 54'lük pay, grubun amiral gemisi iki şirketten, Batıçim ve Batısöke Çimento'dan geliyor. Yurt içinde ve dışındaki yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine katkımızı daha da artırmak istiyoruz” diye konuştu.

"40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz"

Gülant Candaş, şunları söyledi:

“Geldiğimiz noktada üretim ve ihracatta; yani faaliyetlerimizde her şey yolunda. Şuanda bizim önceliğimiz borçluluk oranını en düşük seviyeye indirmek. Batısöke Çimento'da sermaye artırımına gitmeyi ve şirketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2024'te borçluluk yapısını azaltma hedefimize eriştikten sonra 2025 yılından itibaren şirketlerimiz için her şeyin çok daha farklı olacağını öngörüyoruz. Bizim gibi sanayi gruplarında yatırım durmaz. Bizim güçlü kaslarımızı daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento'da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batıliman'da kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. İhracat konusunda da fırsatları değerlendiriyoruz, KAP açıklaması ile duyurduğumuz, Aliağa bölgesinde çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED süreci tüm hızıyla devam ediyor.”

Candaş, “Batıliman büyümeye açık. Cirosunun yüzde 80'ini grup dışı şirketlerden sağlıyor. Limanın derinliği büyük gemilere uygun. Dünya ticaretinin yüzde 83'ü deniz yoluyla yapılıyor. Limana vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtımla iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yıllık 90 milyon dolar ihracat yapıyor

Batı Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, son olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Çimento Sanayicileri Birliğinin verilerine göre, 2023 yılında hem iç satışta hem de ihracatta Ege Bölgesi'nin en fazla satış yapan üreticisi konumunda yer aldık. Toplam ciromuzun yaklaşık 90 milyon doları ihracat gelirinden oluşuyor. Grubumuzun ithalatı yaklaşık 40 milyon dolar. Türkiye birçok sektörde cari açık verirken biz cari fazla veriyoruz. Türkiye çimento sektöründeki iç satışta pazar payımız yüzde 4'ün, ihracatta ise yüzde 8'in üzerinde. Alternatif hammadde kullanımını; yani katkılı çimento üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Bu konu önemli; çünkü üründeki emisyonu azaltmaya yönelik olarak sektörümüzle ilgili yayınlanan tebliğe göre kamu ihalelerinde klinker oranı 0.80'e düşürülecek. Bu ayrıca Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi açısından da önemli. Biz yıllardır katkılı çimento üretimi yapıyoruz. Hedefimiz; katkılı çimento üretim kapasitemizi daha da artırmak, klinkerin payını düşürmek.”