94 yıllık kağıt üreticisi MOPAK, ürünlerini online ortama taşıdı

Türkiye’nin en büyük kağıt üreticilerinden MOPAK, grup şirketi Masaüstü Kırtasiye ile tüm defter ve kırtasiye ürünlerini e-ticaret sitesi üzerinden satışa sundu. 94 yıllık geçmişe sahip olan şirketten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle eğitim-öğretimde yeni bir döneme girildiğinin altı çizilirken bu uyum sürecinde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için adım attıkları belirtildi.

“mopakdefter.com tüm kırtasiye ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılıyor”

Gençlerin istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermek için adım attıklarını ifade eden MOPAK Genel Müdürü E. Ruhi Molay, “mopakdefter.com ile birlikte öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamak istedik. Koronavirüs salgınıyla birlikte büyük bir çoğunluğun evlere kapandığı ve öğrencilerin neredeyse tamamının online eğitime geçiş yaptığı bu süreçte alışveriş alışkanlıklarındaki değişimlere ayak uydurduğumuzu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Renkli dünyanın kapıları aralanıyor”

MOPAK Grup şirketi Masaüstü Kırtasiye ürünlerinin de yer aldığı platform, Aralık 2020 itibariyle kırtasiye aşıklarına birbirinden avantajlı kampanyalar ile kapılarını araladı. Özel tasarım kapakları ile büyüleyici MOPAK defterler, bu yıl elinizden düşürmeyeceğiniz en sıkı dostunuz 2021 Planlayıcılar, sihirli kalemler, rengarenk boyalar, en şık ofis malzemeleri ve birbirinden güzel yılbaşı hediyeleri mopakdefter.com’da sergileniyor.

B2Press’in katkılarıyla…