A Group’tan pırlantacı Swarovski ile ‘akıllı’ işbirliği

Mehmet KARA

A Group, pırlanta dünyasının tanınan ismi Swarovski Ailesi’nin Avusturya merkezli Swarco Futurit firmasının sokak, cadde ve park aydınlatma birimini satın aldı. A Group CEO’su Suat Durkan, Ankara’da 48 milyon liralık yatırımla bir üretim tesisi kurup Swarco markasını millileştirerek Ekim 2020 itibarıyla yüzde 70 enerji tasarruflu armatürler üretmeye başladıklarını söyledi. Yıllık yaklaşık 100 bin aydınlatma armatürü üretim kapasiteleri bulunduğunu belirten Durkan, firmanın tam kapasite üretime geçtiğinde doğrudan 70 kişiyi istihdam edeceklerini sözlerine ekledi.

52 ülke ile ihracat bağlantısı

Swarco markalı armatürlerin Türk Malı damgasıyla 11 ülkeye ihracatına da başladıklarını kaydeden Durkan “Şu ana kadar Avusturya, Almanya, İsveç, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İrlanda ve Lüksemburg’a armatür ihracatı gerçekleştirdik. Armatürlerimiz Swarco’nun ofislerinin bulunduğu toplam 52 ülkede satışa sunulacak. Diğer ülkelerle görüşmeler de devam ediyor” dedi. Swarovski Ailesi ile birlikte Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Afrika pazarlarından oluşan 12 ülkede ‘Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri’ni birlikte inşa etmek için işbirliğine gittiklerini anlatan Durkan, “Bu kapsamda yollardaki LED bilgilendirme ekranlarını, kavşak kontrol cihazlarını ve yazılımlarını da Ankara’da üretmeyi planlıyoruz. Swarovski Ailesi ile birlikte yapılacak bu yatırımlar ülkemize duyulan güveni gösteriyor” dedi. Kavşak kontrol cihazları ile kavşaklardaki trafiği anlık olarak izleyeceklerini ve yerlileştirilecek yazılımla bunu anlık olarak trafik kontrol merkezlerine ileteceklerini belirten Durkan, “Böylelikle kavşaklardaki trafik, yüzde 50 oranında azalacağı gibi ülke ekonomisi için de yüzde 18’lik bir yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yüzde 12-20 aralığında karbondioksit salınımı da azaltılacak” diye konuştu.

17 milyon sokak aydınlatma armatürünün değişimine talip

A Group CEO’su Suat Durkan, Türkiye’deki sokak aydınlatmalarının tasarruflu LED armatürlerle değişimi çalışmalarında rol üstlenmek istediklerini söyledi. Ülke çapında 17 milyonun üzerinde sokak aydınlatma ünitesi bulunduğunu kaydeden Durkan, “Bunların tasarruflu LED armatürlerle değişimi amacıyla Türkiye elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), 21 elektrik dağıtım şirketinin her birinin pilot uygulama olarak 1000’er adet LED armatür almasını sağlayacak bir ihale açacak. Böylece Türkiye’de de tasarruflu armatür döneminin kapısı aralanmış olacak” diye konuştu.