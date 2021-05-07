A-Partners, entegre yönetimde hedef büyüttü

Esra ÖZARFAT

BURSA - A-Partners Kurucu Ortağı Servet Akkaynak, uzun vadeli şirket vizyonlarını oluşturma ve şirketlerin yeteneklerini geliştirmelerinin önemine işaret etti.

Akkaynak, “Zira, yeni dünya düzeni beklenenden erken geldi. Artık şirketleri eski alışkanlıklarımızla yönetmemiz mümkün değil. Dönem, yeni nesil öğretilere ayak uydurma zamanı” dedi. Bu kapsamda geçen yıl Yönetici Ortak Özlem Özyiğit ile birlikte A-Partners’ı kurduklarını belirten Servet Akkaynak, Türkiye’nin önde gelen ‘dönemsel ve entegre yönetim hizmetleri’ grubu olmayı hedeflediklerini söyledi. Şirketlere çözüm ortaklığı sunarak risk ve performansı yönetmeyi ve organizasyonel değişimlere destek vermeyi öncelediklerini anlatan Akkaynak, organizasyonel ve yönetsel dönüşümler, bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, yönetim ve danışma kurulları oluşturması, yönetici koçluğundan yazılımlara kadar İK alanında gerek duyulan hizmetler, risk yönetimi gibi alanlarda hizmet vermeye başladıklarını aktardı. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin aile şirketi durumunda olduğunu belirten Akkaynak, başarı formülleri arasında kurumsallaşmanın önemli payının bulunduğunu bildirdi. Servet Akkaynak, “İyi kurumsal yönetim uygulamaları, aile anayasası, stratejik planlama ve profesyonel yönetime geçiş kararı ile doğru finansal eğitim ve yatırım alternatifleri ancak kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış şirketlerde mümkün olabilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

“Kopyala-yapıştır'dan kaçınmak gerek”

Dünyada her gün değişik sektörlerde yüzlerce şirketin el değiştirdiğini veya birleştiğini ifade eden Akkaynak, “Bu konu stratejik yatırım başlığı altında değerlendirilmektedir. Başarılı bir şirket satın alma veya evliliği ile halka arz işlemi için finansal, operasyonel ve hukuki inceleme, ön yapılandırma, işlem sonrası entegrasyonun iyi planlanması gerekmektedir” dedi.

Dijital dönüşümün şirket süreçlerini yeniden şekillendirdiğine de dikkat çeken Servet Akkaynak, bu kapsamda yatay ve dikey entegrasyon, veri toplama ve işleme, destek sistemleri, sanayi 4.0 dönüşüm koçluğu gibi konuların firmaların gündemine olması gerektiğine vurgu yaptı. Akkaynak, “Kurumsallaşmada stratejik bir yaklaşım gerektiriyor, kopyala-yapıştır tarzı yaklaşımlardan kaçınıp, dozu çok iyi ayarlamak gerekir” diye konuştu.