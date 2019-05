A-Plas, Ford’un ticari araç projesine çalışıyor

30 Mayıs 2019

Yılın ilk çeyreğinin beklentilerin altında geçtiğini anlatan A-Plas Genel Müdürü Arif Ağaoğlu, “Tofaş çalışma saatlerini ve üretim adetlerini düşürdü. Dolayısıyla bu durumdan biz de etkilendik” değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, öte yandan, Ford’un 2020 ve 2021 yıllarında üretime alacağı yeni araç projelerine de şimdiden çalışmaya başladıklarını belirtti.

2018 yılının da 2017 benzeri geçtiğini; ancak 2019 yılının ilk üç çeyreğinin geride kalmasına rağmen öngörüde bulunamadıklarından yakınan Ağaoğlu, bu yıl Ford’un ticari araç projesi için çalıştıklarını söyledi.

Üç TEYDEB projesi var

Ar-Ge çalışmaları kapsamında kabul gören üç TEYDEB projesinin bulunduğu bilgisini veren Ağaoğlu, şu an bu projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Arif Ağaoğlu, bu yıl bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi de olduklarını aktararak, Ar-Ge’de 40 kişi istihdam ettiklerini söyledi.

Ağaoğlu, “Ar-Ge faaliyetleri geniş kapsamlı düşünmeyi gerektirir. Ar-Ge çalışanının aklına her an her yerde fikir gelebilir. Bu yaratıcı, araştırmaya ve geliştirmeye eğilimli kişilerin başarabileceği bir iş. Biz de istihdamımızda buna özen gösterdik” diye konuştu.

Yeni fabrika yatırımı için TEKNOSAB’dan 15 bin metrekarelik yer aldıklarını söyleyen Arif Ağaoğlu, söz konusu yatırımı en geç üç yıl içinde devreye alacaklarını bildirdi. Ağaoğlu, TEKNOSAB’daki yatırım için yaklaşık 80 milyon liralık bütçe öngördüklerini kaydetti.