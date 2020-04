A-Plas’tan BUÜ Hastanesi’ne siperlik bağışı

22 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da otomotiv endüstrisine üretim yapan A-Plas, salgın sürecinde personelin kullanması amacıyla, BUÜ Hastanesi için 3 bin 504 adet yüz koruyucu siperlik üretti. Malzemeleri teslim alan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Hastane yöneticileri, verdikleri destek ve katkılardan dolayı A-Plas Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ağaoğlu’na teşekkür etti.

Ürettikleri yüz koruyucu siperlikleri BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz’a takdim eden A-Plas Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ağaoğlu, “Bir anda ortaya çıkan bu virüs insan seçmiyor, toplumun her kesiminden insana bulaşıyor. Dolayısıyla bu zamanda şöyle bir gerçek ortaya çıktı ki, dünyada önemli olan milletlerin silah gücü değil, sağlık gücü ve dayanışma kabiliyetidir. Merhum babam Arif Ağaoğlu ömrünün son on beş gününü BUÜ Hastanemizde geçirdi. Rektörümüz, başhekimimiz ve bütün sağlık personelimiz bu süreçte bize destek verdiler. Biz de bu desteği, üretim ve Ar-Ge kabiliyetlerimizi kullanarak ve rahmetli babamın inovatif yaklaşımlarından aldığımız dersle farklı bir ürün oluşturarak karşılıksız bırakmak istemedik. Bu ürünü kullanmaya gerek duymadığımız günlerin bir an önce gelmesini ümit ediyorum” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ise; “Yaklaşık 1 ay önce kaybettiğimiz kıymetli ağabeyimiz Arif Ağaoğlu, Üniversitemize çok ciddi katkılar sunmuştur. Üniversiteye katkı olsun düşüncesiyle ve öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratikte de uygulayabilmeleri için kuruluşlarını Üniversitemize açan, kuruluşundan beri ÜSİGEM Yönetim Kurulu’nda yer alan kıymetli bir değerdi. İnşallah onun arkasından gelen oğulları ile beraber 10 yıl önce kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu’nda çalışmaya devam edeceğiz. Arif Ağaoğlu, aynı zamanda büyük bir hayırseverdi. Oğulları da onun izinden giderek BUÜ Hastanemize böyle bir bağış yaptılar. Kendilerine yaptıkları bağıştan dolayı 3500 hastane çalışanı adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu hizmet esnasında sağlanan fayda ve sevaplar da Arif ağabeyimizin amel defterine yazılır. A-Plas ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyor, Arif Ağaoğlu’na Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.