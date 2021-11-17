A1 Capital, üçüncü çeyrekte karını yüzde 114 artırdı

Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren aracı kurumlarından biri olan A1 Capital, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. A1 Capital, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre kârını yaklaşık iki kat, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 23 artırarak 31 milyon TL’ye yükseltti. Böylece 2021 yılının ilk 9 aylık dönemini 77 milyon TL net kâr ile tamamlayan A1 Capital, ilk dokuz ay itibariyle yüzde 50’yi aşan özsermaye kârlılığına ulaştı. A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, önümüzdeki dönemde mali tablo performanslarının güçlenerek sürdürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sermaye piyasalarına destek artarak devam edecek

Bilançosunun yüzde 40’ını özsermayesi ile fonlayan A1 Capital, önümüzdeki yıllarda yüzde 30 seviyesindeki sektör ortalamasına yaklaşmayı hedefliyor. Bugüne kadar elde ettikleri kârı A1 Capital bünyesinde tutarak özsermayelerini güçlendirdiklerini belirten Tunçbilek, “dış kaynaklardan fonlamamızın ağırlığını artırarak bilançomuzu büyütmeyi ve sermaye piyasalarına desteğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörün aktif büyüklüğü/özsermaye oranının ortalaması 3.4 iken, A1 Capital’de bu oranın sadece 2.5 kat olduğunu vurgulayan Tunçbilek, “Önümüzdeki dönemde gerek finansman bonosu ihraçları gerek banka kredileri imkânlarını kullanarak özsermaye kârlılığını daha da yükselteceğiz” dedi. Son bir yılda bilançonun yüzde 56 büyüdüğünü belirten Tunçbilek, aynı dönemde özsermayenin artış oranının ise bunu ikiye katladığını söyledi. Kârlılığın desteğiyle içsel kaynak üretiminin önemini vurgulayan Tunçbilek ; 15 Ekim 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun olumlu karşılanması halinde 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri halka arzın da desteğiyle, A1 Capital olarak sermaye piyasalarına daha da fazla katkı yapmayı planladıklarını ifade etti.