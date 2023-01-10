A1 Capital’de üst düzey atama

Çalışma hayatına 1995 yılında Garanti Bankası T.A.Ş.’de başlayan Sertan Kargın, 2005 yılından bu yana çeşitli aracı kurumlarda Analist, Araştırma Müdürü ve Kurumsal Finansman Direktörü olarak görev yapmıştır. Son beş yılda sekiz halka arzın başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde aktif rol alan Sertan Kargın; çok sayıda sermaye artırımı, Borsa İstanbul’da blok satış, konsorsiyum üyeliği ve tahvil ihraç işleminde görev alarak sermaye piyasalarına önemli katkılar sağlamıştır. Halka arz işlemleri ve girişim sermayesi yatırımları kapsamında değerleme ve finansman stratejileri hizmeti sunan Sertan Kargın, son olarak 39 MW’lık güneş enerjisi santralinin satın alımında alıcı taraf danışmanlığı yapmıştır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Sertan Kargın, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nden yüksek lisans dereceleri ile SPL Düzey 3 ve Türev Araçları lisanslarına sahip sahiptir. Aynı zamanda, 2013-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

Sertan Kargın, Eylül 2020’den bu yana Kurumsal Finansman Direktörü olarak görev yaptığı A1 Capital’in sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırmasının yanı sıra Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin finans ve finans dışı sektörlerde gerçekleştirmeyi planladığı stratejik yatırımlarda da aktif rol almak üzere 28.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Finansal Değerleme ve Kurumsal Yatırım Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.