AB Fiat Chrysler ve PSA Group birleşmesini onayladı
Avrupa Birliği, otomotiv üreticileri Fiat Chrysler ve PSA Group'un 38 milyar dolar büyüklüğündeki birleşmesini onayladı.
Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini meydana getirecek, 38 milyar dolar büyüklüğündeki Fiat Chrysler ve PSA Group birleşmesini onayladı.
Taraflar arasında 2021 yılının ilk çeyreğinde imzalanması planlanan anlaşmaya göre, tarafların yüzde 50 hisse sahibi olacağı birleşme sonucunda oluşacak yeni şirketin isminin Stellantis olacak.
Diğer yandan, PSA'nın, AB'nin rekabet kuralları kapsamında Toyota ile küçük boyutlu van üretimine devam edeceği belirtildi.