AB Grup Holding'den Bodrum’a 'teknoloji üssü' yatırımı

Bu yıl Bodrum’da 1 milyar lira değerinde Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve projelerine imza atan AB Grup Holding, aynı bölgeye 'teknoloji üssü' kurmak için start verdi.

4 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ABStocks'un merkezi de olacak teknoloji üssünde ağırlıklı olarak blockchain, nanoteknoloji, uzay madenciliği ve uzay turizmi alanlarında teknolojiler üretilecek.

Pandemi döneminde ilave bin 150 kişiyi işe alan grup, Madnasa Türkbükü’nü bu yıl, Madnasa Zirve’yi ise 2022’de tamamlamayı planlıyor.

"Bölgenin en büyük teknoloji üssünü kuracağız"

Yatırıma ilişkin bilgi veren AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, teknoloji üssünün açılışını 28 Haziran’da gerçekleştirecekleri kripto para borsası ABStocks’un da merkezi olacağını söyledi. Günümüzde teknoloji yatırımlarının hızla arttığına dikkat çeken Bayrak, "Küresel şirketler en iyi teknoloji çalışanlarını kendilerine çekebilmek için yarış halinde. Bodrum’un bu anlamda da bir cazibe merkezi olabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Türkbükü bölgesindeki gayrimenkul yatırımlarımızın hemen yanında yeni ve büyük bir arazi satın aldık. Bu arazi üzerine bölgenin en büyük teknoloji üssünü kuracağız. Burada blockchain teknolojileri başta olmak üzere birçok yenilikçi proje üreteceğiz. Türkiye'nin blok zincir ve dijital varlıklar alanında çok önemli potansiyeli bulunuyor. Biz bu teknolojiyi yerli imkânlarla da yazabilecek güçteyiz." dedi.

Blok zincir teknolojisinin yakın gelecekte hemen her alanda uygulanacağını belirten Bayrak, bu alanda Türkiye ve Bodrum’un teknoloji üssü yapılabileceğini, holding olarak yatırımlarını buna göre şekillendirdiklerini söyledi.

"Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz"

Muhsin Bayrak, ABStocks'a ilikin ise şunları kaydetti: "150’ye yakın Türk yazılımcının 2 yıllık bir çalışmanın ardından geliştirdiği ABStocks 28 Haziran’da açılıyor. Aynı gün ABStocks’a ait ABGCoin de işlem görmeye başlayacak. ABStocks, Türkiye’nin yakın zaman önce hayata geçirdiği yeni regülasyonlara uyumlu olarak geliştirildi. Uluslararası güvenlik sertifikasyonlarına da sahip olan borsa, arkasındaki güçlü holding yapısı ile kripto borsaları arasına girecek. Bu alana bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar euroluk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz." dedi.