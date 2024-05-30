AB ile sınır ötesi e-ticarette yeni fırsatlar doğacak

Necmi ÇELİK

2023 yılından bu yana DHL Group çatısı altında faaliyetlerini yürüten MNG Kargo, Türkiye’de ve dünya genelinde 220’den fazla ülkede günde 600 bin adrese dünya kargo hizmet veriyor.

MNG Kargo Türkiye çapında bu hizmeti 850’den fazla şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 29 aktarma merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 10 binin üzerinde çalışanı ve 4 bin 100’den fazla kara taşıma aracıyla yerine getiriyor .Aynı zamanda sektördeki ilk Teknolojik Aktarma Merkezlerinin sahip olduğu teknoloji sayesinde MNG Kargo saatte 86 binden fazla kargoyu yüksek hızda ayrıştırarak hat araçlarına yüklüyor ve teslimatını gerçekleştiriyor. DHL eCommerce CEO’su Pablo Ciano, DHL ile başlayan süreç sonrası MNG Kargo’nun faaliyetlerini DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirdi.

DHL eCommerce olarak Türkiye pazarına MNG Kargo gibi büyük bir şirketi alarak adım attınız. Gelişmeler beklendiği gibi gidiyor mu?

DHL, 1981 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor ancak şirketin iş kollarından biri olan DHL eCommerce’ün şimdiye kadar Türkiye’de bir iş birimi bulunmuyordu. MNG Kargo satın almasıyla birlikte artık DHL eCommerce de resmen Türkiye pazarına girmiş oldu. DHL eCommerce olarak, gönderi teslimatı ve e-ticaret süreçlerinde dünya lideri olmayı, yurtiçinde ve sınır ötesinde B2B, B2C ölçeğinde güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki kargo sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan MNG Kargo'nun satın alınması, hali hazırda geniş olan ağımıza pozitif bir katkı sağladı.

Bu satın alma aynı zamanda Türkiye'deki last mile teslimatına ilişkin yeteneklerimizi de önemli ölçüde geliştirerek, bizi ülkenin önde gelen hizmet sağlayıcılarından biri haline getirdi. MNG Kargo'yu, farklı iş kollarımız tarafından sunulan çeşitli hizmetlerimize ve küresel ağımıza entegre ederek yalnızca Türkiye’nin e-ticaret pazarının büyüme potansiyelini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye içinde ve dışında müşterilerimiz için de cazip bir hizmet potansiyeli oluşturuyoruz.

MNG Kargo e-ticarette DHL ile nasıl bir iş birliği içinde olacak?

Hedefimiz, MNG Kargo’nun sahip olduğu ağı mevcut ağımıza tam olarak entegre etmek. Bu entegrasyon yurtiçi teslimat operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, şirketi özellikle Avrupa'daki e-ticaret için geliştirilen, B2B ve B2C'ye yönelik çözümlerimizden Parcel Connect Ağı’na da bağlayacak. Bu sayede müşteriler, 28 Avrupa ülkesine sorunsuz erişim sağlamak için tek bir DHL iletişim noktasından yararlanabilecek.

MNG Kargo'yu bu ağa ekleyerek, Türk müşterilerimiz ve göndericiler için Avrupa ülkelerine yapılan teslimat ve iadelerin daha kolay bir hale gelmesini sağlayacağız. Bu entegrasyon, aynı zamanda Türk e-ticaret işletmeleri ve KOBİ'lerin Avrupa ülkelerine erişimlerini artırma fırsatı da sunuyor. Genel olarak, MNG Kargo'nun ağımıza entegre edilmesi Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki sınır ötesi e-ticaret için çeşitli kolaylıklar ve fırsatlar sunacak.

Yakın zamanda Türkiye’de 250 milyon euro’luk bir yatırım paketinin onaylandığını duyurdunuz.

Evet, önümüzdeki birkaç yıl içinde MNG Kargo aracılığıyla yaklaşık 250 milyon euro yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar, yeni ayrıştırma merkezlerinin kurulması yoluyla ağın genişletilmesi, otomasyon ve dijitalleşmeye yapılan yatırımları ve sürdürülebilirliğe odaklanma gibi çeşitli unsurları kapsayacak.

Şu anda önümüzdeki yıllara ilişkin stratejik planlarımız konusunda detaylı bir paylaşım yapamıyorum ancak MNG Kargo’nun Türkiye ağını güçlendirmek adına gerçekleştireceğimiz 250 milyon Euro yatırım büyüme ve genişleme hedeflerimizi net bir biçimde gösteriyor. Bu yatırım, sadece yurt içi işlemlerimizi güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda MNG Kargo’yu uluslararası kargo ve lojistik ağımızın bir parçası haline getirme kararlılığımızın önemli bir göstergesi.

Çalışan entegrasyonu konusunda bazı spesifik projeleriniz var.

Bundan söz edebilir misiniz? DHL olarak, kendimizi çeşitli bölümlerden oluşan tek bir aile olarak görüyoruz. Farklı kültürler ve deneyimleri kapsayan küresel ağımızın değerli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, MNG Kargo bünyesinde çalışan Türkiye’deki çalışma arkadaşlarımıza Almanya'da belirli bir süre çalışma fırsatı sağlayacak bir projeyi yakın zamanda duyurduk. Bu program, onların yeni deneyimler ve uzmanlık kazanmalarını sağlarken, kendi bilgi ve deneyimlerini de Alman çalışma arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat tanıyacak. Ayrıca vizyonun pekişerek entegrasyonu kolaylaştıran bu program, büyüme ve yenilikçilik açısından da fırsatlar yaratacak.

Net sıfır ayak izinde hedefimiz

MNG Kargo ile aynı Sürdürülebilirlikte nasıl bir ortak payda oluşturuldu?

Sonuç olarak MNG Kargo ile DHL eCommerce’ü tek bir şirket olarak görüyoruz ve dolayısıyla da 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma konusunda ortak bir sürdürülebilirlik hedefini paylaşıyoruz. Bu, MNG Kargo'nun ekolojik ayak izi, sürdürülebilirlik faaliyetleri ve başarılarının DHL Group'un genel sürdürülebilirlik stratejisine katkıda bulunacağı anlamına geliyor. Orta vadede, sürdürülebilirliği artırmak için belirli hedefler koyduk. 2030 yılına kadar, hava ve deniz taşımacılığında sürdürülebilir yakıt kullanımını yüzde 30 artırmayı ve teslimat filomuzun en az yüzde 60'ını elektrikli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, tüm ana ürün ve hizmetlerimizin yüzde 100'ü için yeşil alternatifler sunmayı taahhüt ediyoruz.