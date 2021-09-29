AB Market Otomasyon, cirosunu ve personel sayısını ikiye katladı

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında hizmet vermek üzere 2006’da kurulan AB Market Otomasyon, distribütör satış şirketi olarak kendi lojistik, satış ve teknik servis ekibi ile endüstriyel otomasyon ürünleri için satış ve satış sonrası hizmetler ile projelendirme hizmeti sunuyor.

Firma olarak 2009 yılından beri iş ortağı olan Rockwell Automation ile daha kaliteli hizmet sunmak için 2019 yılında “Limited Distribution” modeline geçtiklerini anlatan AB Market Otomasyon Genel Müdürü Gökhan Bozdağ, “Türkiye’de tek yetkili distribütör olarak Allen-Bradley ürün gamındaki tüm otomasyon, endüstriyel şalt, makine güvenliği ve yazılım çözümlerini sektörümüzün kullanımına sunuyoruz. Müşteri grubumuzu; makine imalatı yapan firmalar, fabrikalar ve bu şirketlere proje yapan sistem entegrasyonları yapan firmalar oluşturuyor. Ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz sektörler arasında makine imalat, alüminyum, kağıt, gıda paketleme, enerji, madencilik ve petrokimya sektörleri bulunuyor.” diye konuştu.

Personel sayısını daha da artıracak

Geçtiğimiz dönemin Rockwell Automation Limited Distribution modelinin sağladığı avantajların da etkisiyle firmaları açısından başarılı geçtiğini anımsatan Bozdağ, “Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda sektörümüze daha çok yatırım yaparak sağlam adımlarla ilerliyoruz. Satış ve satış sonrası teknik hizmetler bölümünde çalışan personelimizin sayısını iki yılda iki katına çıkardık. Artık daha çok şehirde hizmet vererek Anadolu’nun tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul’da iki ofisimizin dışında; Bursa, İzmir, Ankara, Konya ve son olarak Gaziantep’te çalışan personellerimiz ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ciromuzu son iki yıl içerisinde her yıl iki katına çıkararak büyümeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl planlamalarından bahseden Bozdağ, “2022 yılında da bölge personel sayımızı arttırmayı, Limited Distribution modeline geçtikten sonra yakaladığımız satış büyüme oranını korumayı, müşterilerimizin tüm Rockwell ürün gamına beklemeden ulaşmasını sağlamak için stok çeşitliliğimizi ve stok adetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca sektörümüze daha çok otomasyon personeli kazandırma adına başlattığımız teknik lise iş birliklerimize ilave olarak üniversiteler ile iş birliği yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.