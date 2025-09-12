AB, Microsoft’un Teams taahhütlerini onayladı

Avrupa Komisyonu, Microsoft’un Teams platformuna yönelik rekabet endişelerini gidermek amacıyla sunduğu taahhütleri onayladı.

Rekabet soruşturması

AB düzenleyicileri 2023 yılında başlattıkları soruşturmada, Microsoft’un üretkenlik uygulamalarıyla Teams’i birlikte sunarak pazarda haksız bir rekabet avantajı elde ettiği ve bu durumun rakip işbirliği yazılımlarını zorladığı bulgusuna ulaşmıştı.

Taahhütlerin kabulü

Komisyon’un Microsoft’un sunduğu taahhütleri kabul etmesiyle birlikte, rekabet ihlali iddialarının giderilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Bu karar, bulut tabanlı iletişim ve işbirliği ürünleri pazarında rekabetin güçlendirilmesine yönelik bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.