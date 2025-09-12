AB, Microsoft’un Teams taahhütlerini onayladı
Avrupa Komisyonu, Microsoft’un Teams uygulamasına ilişkin rekabet endişelerini gidermek için sunduğu taahhütleri onayladı. AB düzenleyicileri, Microsoft’un üretkenlik uygulamalarıyla Teams’i bir araya getirerek pazarda haksız avantaj sağladığı yönünde bulgulara ulaşmıştı. Komisyon’un aldığı karar, rekabet ihlali iddialarının giderilmesi yönünde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Rekabet soruşturması
AB düzenleyicileri 2023 yılında başlattıkları soruşturmada, Microsoft’un üretkenlik uygulamalarıyla Teams’i birlikte sunarak pazarda haksız bir rekabet avantajı elde ettiği ve bu durumun rakip işbirliği yazılımlarını zorladığı bulgusuna ulaşmıştı.
Taahhütlerin kabulü
Komisyon’un Microsoft’un sunduğu taahhütleri kabul etmesiyle birlikte, rekabet ihlali iddialarının giderilmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Bu karar, bulut tabanlı iletişim ve işbirliği ürünleri pazarında rekabetin güçlendirilmesine yönelik bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.