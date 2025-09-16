AB, Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketini erteledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’ya karşı hazırlanan 19. yaptırım paketinin sunumunu ertelediğini açıkladı.

Çarşamba günü duyurulması beklenen paketin, Rus bankalarını, "gölge filo" olarak bilinen yasadışı nakliye faaliyetlerini ve üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilen kaçakçılığı hedeflemesi öngörülüyordu. Yetkililer, sunum için yeni bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

Trump’tan hız baskısı

Erteleme, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB üzerindeki baskısının arttığı bir döneme denk geldi.

Trump, AB’nin Rusya’dan petrol ve gaz alımlarını daha hızlı sonlandırmasını ve özellikle Hindistan ile Çin’e yüksek gümrük vergileri uygulamasını talep ediyor.

AB, 2028 başına kadar Rus fosil yakıt ithalatını tamamen durdurma taahhüdünde bulunmuştu.

“Trump’ın talepleri aşırı ama...”

AB diplomatları, Hindistan ve Çin’e gümrük vergisi uygulanmasının hukuki olarak mümkün olmadığını vurgularken, Brüksel’in Washington’un taleplerini tamamen görmezden gelmesi halinde siyasi riskler doğabileceğini ifade ediyor.

Bir AB diplomatı, “Trump’ın talepleri kasıtlı olarak aşırı olsa da, bir şekilde bu talepleri ele almak zorundayız. Aksi takdirde günah keçisi haline gelme riskiyle karşı karşıya kalırız” dedi.

Yaptırımların geleceği belirsiz

Politico’nun aktardığına göre, Trump tüm NATO üyelerinden Rusya’dan petrol alımını durdurmalarını istiyor.

Ancak AB ülkelerinin 2027’den önce Rus petrolünü tamamen terk etmesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Bu nedenle, 19’uncu yaptırım paketinin geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.