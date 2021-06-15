AB ve ABD arasındaki jet savaşlarında ateşkes yakın

ABD ve Avrupa Birliği arasında, 2004 yılından bu yana devam eden, uçak sübvansiyonları tartışmalarında 5 yıllık bir ateşkes ilan edilmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük kurumsal ticaret anlaşmazlığına bir ara vermek için yapılacak bir anlaşmanın, ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı ​​Airbus'a Çin'in oluşmaya başlayan havacılık sanayisi ile mücadele etmelerine yardımcı olacağı belirtiliyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Çin'in de önemli bir konu olacağı ABD-AB zirvesi öncesinde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile pazartesi günü yaptığı ilk yüz yüze görüşmede anlaşmazlığı ele aldı.

AB ticaret politikasını denetleyen Avrupa Komisyonu ve ABD, şu anda askıya alınan transatlantik ek gümrük vergilerinin yeniden başlayacağı 11 Temmuz'a kadar konuya bir çözüm getirme sözü vermişti.

Yetkililer, havacılık için yeni temel kurallar hakkında, biri ABD ve Avrupa Birliği, asıl taraflar arasında, diğeri de İngiltere'nin AB'den çıkışını takiben ABD ve İngiltere arasında olmak üzere bir çift anlaşma aracılığıyla kalıcı bir çözüm hedeflemişti. Konuya yakın kaynaklar yaklaşık yirmi yıllık yasal çekişmeler ve binlerce sayfalık belgeler düşünüldüğünde bir anlaşmaya varmanın karmaşık olduğunu belirtiyorlar.

2019’da Dünya Ticaret Örgütü ABD’nin Airbus’a kamu dayanağına karşı 7,5 milyar dolarlık AB ihracatına tarife getirmesini onaylamış, AB de buna karşılık 4 milyar dolarlık ABD ihracatına karşı tarife açıklamıştı. Bu tarifeler mutabakatın müzakereleri sırasında, mart ayında, askıya alınmıştı.

AB, Boeing için haksız Ar-Ge desteği ve sübvansiyonlu vergi teşvikleri yapıldığı iddiasıyla dava açmıştı.