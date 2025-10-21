ABB, 1 milyon kWh’lik yeşil enerji üretimine ulaştı

İsviçre merkezli otomasyon ve elektrifikasyon şirketi ABB, İzmir tesisinde kurduğu güneş

enerji sistemi ile 1.000.000 kWh yenilenebilir enerji üreterek şirketin karbon ayak izini önemli

ölçüde azalttı.

ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural bu enerji üretim miktarının,

yaklaşık 626 bin 100 kilogram karbondioksit emisyonunun engellenmesi ve 52 binin

üzerinde ağacın korunmasına karşılık geldiğine işaret ederek, “İzmir’de attığımız bu adım,

sürdürülebilir geleceğe olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesi. ABB olarak, elektrifikasyon

ve otomasyon teknolojilerimizle sanayinin karbon ayak izini azaltmaya odaklanıyoruz. İzmir’deki çatı güneş enerjisi sistemimizle yalnızca kendi operasyonlarımızı daha yeşil hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda sanayiye örnek olacak bir dönüşüm modeli de sunuyoruz. Bugün ulaştığımız 1 milyonkWh’lik yenilenebilir enerji üretimi, sürdürülebilir bir gelecek

için kararlılığımızın somut bir yansımasıdır” dedi.

“Sürdürülebilirlik vizyonunu yerel başarılarla güçlendiriyoruz”

ABB’nin, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında

yüzde 80, 2050 yılına kadar yüzde 100 azaltmayı hedeflediğini kaydeden Vural, “TIME dergisi ve Statista tarafından hazırlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025” listesinde 14. sırada yer alan ABB, İsviçre’de tüm sektörler arasında en sürdürülebilir üçüncü şirket olarak konumlandıdı.

ABB Türkiye operasyonlarında ise ilk kez İzmir’deki tesisine çatı güneş enerjisi sistemi kurarak

sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünde önemli bir adım attı. Güneş enerji sistemi ile tesisin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü artık güneşten karşılayan şirketimiz, bu uygulamasını başka tesislerde de genişletmeyi hedefliyor” dedi.

ABB’nin, 2025 yılında enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlayacak endüstriyel otomasyon,

dijitalleşme ve enerji verimliliğine yönelik çözümleri ön plana çıkardığını ifade eden Vural, “Önümüzdeki dönemde elektrifikasyon, hareket, proses otomasyonu olmak üzere üç ana iş koluna odaklanmayı sürdüreceğiz. Sürdürülebilirlik, elektrifikasyon, dijitalleşme, otomasyon ve e-mobilite firmanın büyüme hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Sanayide karbon ayak izin azaltacak, otomasyon ve verimlilik çözümlerine odaklanıyoruz” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin ABB için önemli bir üs olduğunu da kaydeden Vural, “ABB, 60 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’yi önemli bir üretim, inovasyon ve çözüm merkezi olarak konumlandırıyor. Türkiye, ABB’nin global stratejisinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları arasında stratejik bir köprü. ABB olarak, Türkiye’den 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2024 yılında Türkiye’den yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildik. ABB, Türkiye’de hem robotik hem de orta

gerilim üretim alanlarına yönelik 50 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı hedefliyor” bilgisini paylaştı.