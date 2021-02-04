ABB 2021'de kademeli toparlanma öngörüyor

İsviçre enerji teknolojisi ve otomasyon grubu ABB, 2021 yılında kademeli bir toparlanma öngördüklerini ancak COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle belirsizliklerin devam ettiğini duyurdu.

ABB açıkladığı dördüncü çeyrek bilançosunda, şirketin siparişlerinde yüzde 1’lik bir düşüş olduğu ve 104 milyon dolarlık net gelir beklentisine karşın 79 milyon dolar net zarar edildiği belirtildi.

ABB CEO’su Bjorn Rosengren kimi kilit piyasalarda durumun hale zorlu olduğunu ve girdi maliyetlerini artıran belirsizliklerin COVID-19 tedbirlerinin sıkılaşmasıyla dördüncü çeyrekte arttığını söyledi. Rosengren buna rağmen beklenen faaliyet gelirlerinin 2021 yılında belirgin bir şekilde iyileşeceğinin beklendiğini söyledi.