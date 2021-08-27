ABB, 2021’e ASTI Mobile Robotics Group'u satın alarak başladı

Murat KÜÇÜK / İSTANBUL

Dünyanın ilk endüstriyel boya robotunu, ilk ticari elektrikli mikroişlemci kontrollü robotunu ve insanla aynı ortamda çalışabilen ilk gerçek işbirlikçi robotunu piyasaya sunan teknoloji devi ABB, 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 105 bin çalışanıyla sektöre yön vermeye devam ediyor.

ABB’nin 3 kıtada robot üretimi olan tek şirket olduğuna dikkat çeken Robotik ve İmalat Otomasyonu Yerel İş Kolu Yöneticisi Cem Emre Tural, “ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu olarak robotik, makine otomasyonu ve dijital hizmetlerde, otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar çok çeşitli endüstriler için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bugün otomobil gövdesini kaldıran büyük robotlardan yiyecek ambalajlayan esnek ve hızlı robotlara kadar endüstrinin her noktasında varız. Özellikle insanla birlikte güvenle çalışan YuMi, Swifti ve GoFa gibi her türlü ihtiyaca cevap verebilen robotlarımız, üretim süreçlerine değer katmaya devam ediyor.” dedi.

53'ten fazla ülkedeki 100'den fazla lokasyonda, 11 binden fazla kişiyi istihdam eden “ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, hijyenik odalardan boyahanelere, çok sıcak metal uygulamalarından insanlarla çalışabilen işbirlikçi robotlara kadar tüm sektörlerde ve her üretim teknolojisine uygun robotlar üretiyor.

Otonom mobil robot (AMR) sektörünün lideri ABB bünyesine katıldı

2021’e güçlü bir giriş yaptıklarının altını çizen Cem Emre Tural, “Şirketimiz, yeni nesil otonom mobil robotlarla esnek otomasyonu yönetmek için ASTI Mobile Robotics Group'u satın aldı. ASTI, geniş araç ve yazılım portföyü ile yüksek bir şekilde büyümekte olan otonom mobil robot (AMR) pazarında dünya lideridir. Bu satın alma ABB’ye robotik ve makine otomasyonu çözümleriyle yeni endüstrilerde daha da genişlemek ve benzersiz otomasyon portföyü sunmak için katkıda bulunacak. ABB ve ASTI'nin ortak vizyonu; bugünün lineer üretim hatlarını, akıllı AMR'lerin fabrikalarda, lojistik merkezlerde, laboratuvarlarda, mağazalarda veya hastanelerde akıllı bağlantılı iş istasyonları arasında malzemeleri, parçaları ve bitmiş ürünleri özerk bir şekilde yönlendirdiği tamamen esnek ağlarla değiştirmesine yardımcı olacak.” şeklinde konuştu.

ABB Türkiye’den büyüme yatırımları

Yıl içinde ABB Türkiye de önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Tuzla’daki tesisinde yeni bina yatırımı yapan şirket, ABB Bursa Gemlik Küresel Çözüm Merkezi’nde de kapasite artışı ve genişleme çalışmalarına başladı. ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu Yerel İş Kolu Yöneticisi Cem Emre Tural, projenin 3’üncü çeyrekte tamamlanacağı bilgisini paylaştı. ABB Türkiye’nin yerleşik 2 üretim fabrikası ve 5 servis merkezi ile iç pazardaki talepleri karşıladığı söyleyen Tural, 80’den fazla ülkeye ihracat yapıldığını belirtti. ABB Türkiye, globaldeki gibi elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket gibi 4 sektörde faaliyet gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın olağanüstü gelişmelerle seyrettiğini söyleyen Cem Emre Tural, ABB’nin her şeye rağmen yara almadan hedeflerine ulaştığını ifade etti. Allied Market Research'ün Endüstriyel Robot Pazar Araştırması 2023 yılına bakış raporuna göre küresel endüstriyel robot pazarının 2017'den bu yana yüzde 9,4'lük bileşik yıllık oran ile büyüdüğüne dikkat çeken Tural, “2023'e kadar devam sektörün bu seviyede büyümeye devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki senelerde otomotiv ve otomotiv yan sanayisi Türkiye’de güçlü büyümesini ve rekabetçiliğini devam ettirecek. Bunun yanında metal, plastik, kimya ve tüketici sektörleri de hızlı gelişen ihtiyaçlara yönelik üretimlerini artıracaklardır.” dedi.

İmalat sektörünün yüzde 54’ü otomasyona yatırımı planlıyor

“Müşterilerimizin çoğu pandemi kısıtlamalarının yarattığı işgücü kaybından etkilendi. Bu durum esnek ve verimli otomasyonun anahtarı robot sistemlerine olan talebi artırdı” diyen Cem Emre Tural, robotlu otomasyon sistemlerinin avantajlarını şu sözlerle anlattı: “Robotlu otomasyon sistemleri; kapasite, kalite, üretim sarfların azaltılması ve üretimde kullanılan alanların verimli hale getirilmesi gibi çok yönlü bir devrim yaratıyor. Bunun yanında robot otomasyonundaki esneklik, günümüz trendlerinden özelleştirilmiş ürünlerinin çok daha kolay ve verimli şekilde üretilmesine olanak sağlıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nda yapılan ankete göre, imalat sektörünün yüzde 54’ü, Covid-19 ile birlikte otomasyon yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor.”