AbbVie Türkiye, Olasılıklar Haftası'nda ihtiyaç sahibi çocukların yanında

Araştırmaya dayalı global bir biyofarma şirketi olan AbbVie, kurulduğu günden bu yana dünya çapında faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi topluluklara destek olmaya devam ediyor. Dünya çapında gönüllü AbbVie çalışanlarının eş zamanlı olarak katıldığı Olasılıklar Haftası bu yıl

24 – 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. AbbVie Türkiye gönüllü çalışanları Olasılıklar Haftası kapsamında bu yıl GEA Arama Kurtarma Ekibi ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birlikleri ile iki farklı gönüllülük aktivitesine imza attı.

Bu yıl 9. kez düzenlenen “Olasılıklar Haftası” kapsamında AbbVie Türkiye gönüllüleri 27 Haziran’da GEA Arama Kurtarma Ekibi iş birliğiyle Hatay İskenderun’da bulunan Koç Konteyner Kenti’nde yaşayan çocuklara güvenli ve keyifli bir oyun ortamı sunmak için bir oyun parkı inşa etti. AbbVie Türkiye gönüllüleri depremden etkilenen çocuklara kalıcı bir hediye bıraktı.

27 Haziran günü ayrıca İstanbul’daki gönüllü AbbVie çalışanları, ciddi hastalıklar ve travmalara sahip 3-10 yaş arası çocuklara psikososyal destek sağlayan Gülmek İyileştirir Derneği ile bir aktivite geçekleştirdi. Kanser teşhisi konmuş çocuklara güvenli bir ortamda oyun ve sosyalleşme desteği sağlayan Maltepe Hijyenik Oyun Merkezi'ni ziyaret eden AbbVie gönüllüleri buradaki çocuklara destek olmak için hediyelik eşya ve aksesuarlar hazırladı. AbbVie Türkiye gönüllülerinin hazırladığı bu eşyalardan derneğe bağış geliri sağlanacak.

28 Haziran’da devam eden etkinlikler kapsamında AbbVie gönüllüleri kendi yaptıkları el yapımı ürünleri şirket genelinde düzenlenen yardım etkinliğinde sergiledi. Çalışanlar elde edilen geliri AbbVie Gives Back portalı üzerinden toplumsal yardım faaliyetleri yürüten, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ahbap Derneği’ne bağışladı. Bu bağışlar AbbVie Vakfı tarafından 1:1 oranında desteklenecek.

AbbVie Türkiye Genel Müdürü Dr. Mete Hüsemoğlu, “Olasılıklar Haftası, AbbVie Türkiye çalışanları olarak hep birlikte topluma katkı sağlamak üzere bir araya geldiğimiz ve her yıl heyecanla beklediğimiz bir hafta. Bu özel haftada gerçekleştirdiğimiz gönüllülük faaliyetleri ile 2014 yılından bu yana ülkemizde 8.000’den fazla öğrencinin hayatına dokunduk. 6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketinin ardından geçen yıl Olasılıklar Haftası’nda 100’ün üzerinde gönüllü çalışanımız ile farklı projelerle depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olduk. Bu yıl da gönüllülük çalışmalarımızın odağında yine geleceğimizin güvencesi çocuklarımız vardı. GEA Arama Kurtarma Ekibi ve Gülmek İyileştirir Derneği ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiğimiz projelerle çocuklarımızın yanında olmaktan, onların bugünü güzel yaşamaları ve geleceğe umutla bakmaları için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.