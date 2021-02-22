ABD, Boeing 777'leri denetleyecek

Federal Havacılık Yönetimi’nin (FAA), Pratt & Whitney 4000 motorlarına yönelik ilave denetim önlemi, United Airlines 777'nin sağ motoru arızalandıktan sonra Denver Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde inmesinin ardından gündeme geldi.

United yönetimi, dün yaptığı açıklamada, bu türdeki 24 aktif uçağını programından gönüllü ve geçici olarak kaldıracağını duyurdu.

Boeing, ABD'nin Denver kenti üzerinden geçerken United Havayolları'na ait bir uçağın motorunda arıza çıkıp motorun parçalarının şehre düşmesinin ardından aynı tip jet motora sahip olan 777 serisi uçakların kullanımına ara verilmesini önerdi.

Boeing'den yapılan açıklamada şu anda bu sınıftaki 69 uçağın kullanımda olduğu ve 59'unun depolarda tutulduğunu söyledi.

Boeing ABD'li denetim kurumunun getireceği uygun denetim protokolüne kadar bu uçakların yer aldığı operasyonların askıya alınmasını tavsiye etti.

Japonya ve Güney Kore söz konusu uçakların kullanımını askıya aldı.