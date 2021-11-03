ABD merkezli LexisNexis, Türkiye pazarına girdi

Merkezi ABD'de bulunan LexisNexis, Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla İstanbul merkezli bir hukuk bürosu ile iş birliği anlaşması imzaladı. Hukuk ekosistemi ile daha yakın iş birlikleri kurarak kendi bünyesindeki son teknolojileri ve içerikleri kullanıma sunacak olan LexisNexis, bünyesinde bulunan uluslararası hukuk yayınlarını ve bu alandaki dijital çözümleri Türkiye'de daha hızlı, kolay ve etkili yöntemlerle sunmayı planlıyor. LexisNexis, söz konusu iş birliği ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmayı ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

"Türkiye, çok büyük bir potansiyele sahip"

Türkiye pazarına girişlerine ilişkin değerlendirmede bulunan LexisNexis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Filaferro, "10 yıldır Dubai'deki ofisimizle Orta Doğu bölgesine hizmet vermekteydik. Bugün burada, Türkiye'de çalışmaya başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, hızla büyüyen bir ülke ve çok büyük bir potansiyele sahip. LexisNexis, 200 yıldır tüm dünya genelinde yasal uygulamalara dair hizmetini en iyi teknoloji ve içeriklerle sunuyor. Böylece hukukun üstünlüğünü de daha ileriye taşımış oluyor." diye konuştu.

Filaferro, stratejik hedefleriyle Türkiye'de olmaktan çok memnun olduklarını aktararak, "Hem hukuk sektöründe çalışanlar hem hukuk öğrencileri hem de idari kurumlar nezdinde hukukun üstünlüğü çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm sektörü desteklemek adına birçok yeni projeyi de başlatacağız." dedi.

"Ülkemizdeki hukuki hizmetlere yeni bir boyut kazandıracak”

Avukat Levent Lezgin Kılınç da özellikle Amerika'da, Avrupa'da ve Körfez ülkelerinde son derece aktif çalışmakta olan LexisNexis'in, sadece özel sektör ile değil, devlet kurumları ile yaptığı iş birlikleri ile de son derece iyi bir itibara sahip hale geldiğini söyledi.

Kılınç, "LexisNexis'in Türkiye'de planladığı çalışmalar ile ülkemizdeki hukuki hizmetlere yeni bir boyut kazandıracağı açıktır. Tüm meslektaşlarım adına şimdiden LexisNexis'in ülkemize sağlayacağı hukuki gelişim ve destekler için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.