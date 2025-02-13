ABD petrol devi Chevron'dan dikkat çeken işgücü kararı!

Rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda, maliyetleri düşürmek için atacağı yeni adımı açıklayan Petrol devi Chevron, işgücünü yüzde 15 ila yüzde 20 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu.

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Chevron Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mark Nelson, ″Bu eylemleri hafife almıyoruz ve geçiş sürecinde çalışanlarımızı destekleyeceğiz. Ancak sorumlu liderlik, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplumlarımız için şirketimizin uzun vadeli rekabet gücünü artırmak üzere bu adımların atılmasını gerektirmektedir" dedi.

Şirket'in büyümeye destek sağlamak adına aldığı bu kararı bu yıl uygulamaya başlayacağı ve 2026 sonunda tamamlayacağı açıklandı. Chevron hisseleri, şirkete milyarlarca dolar getir sağlayacağı öngörülen adımına yönelik açıklama sonrasında, yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybetti.