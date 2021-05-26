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ABD, Xiaomi’yi 'kara liste'den çıkardı

Xiaomi, ABD yönetiminin ABD’lilerin şirketin menkul kıymetlerine ve hisselerine getirilen yatırım yasağını resmen kaldırdığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Corp, ABD yönetiminin kendilerini Çin Ordusu ile ilişkili ve Amerikan vatandaşlarının menkul kıymetlerini, hisselerini alamayacakları şirketler listenden resmi olarak çıkardığını bildirdi.

Xioami, Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, "ABD Kolombiya Bölgesi Bölge Mahkemesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın yirketi Komunist Çin Ordusu Şirketi (CCMC) olarak tanımlama kararının kaldırılmasına yönelik hükmü salı günü tebliği edildi" denildi.

Mahkeme, Xiaomi'nin ABD hükümetinin kara listesinden çıkarılması kararını mayıs ayı başlarında vermişti.

Xiaomi Başkanı Lei Jun açıklamasında, şeffaf, halk açık, bağımsız  şekilde faaliyet gösteren ve yönetilen bir şirket olmaya devam  edeceklerini vurguladı.

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