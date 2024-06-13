ABD’de 2 yılda 100’den fazla markaya hizmet veren D4D EXHIBITS, girişimciler için başarının anahtarı

856 girişimiyle küresel ekosisteminde 2023’e göre beş sıra atlayarak 40. sıraya yükselen Türkiye’deki start-up’lar, hem yerel pazarlarda büyümek hem de uluslararası arenaya açılmak için yeni yol haritaları arıyor. Bunun temelinde ise son yıllarda global çapta süregelen ekonomik dalgalanmalara karşı istikrarlı, gelişmeye açık ve daha çeşitli topluluklar barındıran iktisadi düzen gayesi bulunuyor. Pinaps LLC çatısı altındaki D4D EXHIBITS markası ile yalnızca 2 yılda dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD’de fuar standı tasarımı alanında 100'den fazla markaya hizmet vererek başarılara imza atan Doğan Can Ergün, kendisi gibi Türkiye’den Amerika’ya gelecek girişimciler için yol gösterici ipuçlarını paylaşırken, küresel pazarlarda yer almanın önemini ve ABD’nin avantajlarını açıklıyor.

D4D EXHIBITS Kurucu Ortağı Doğan Can Ergün, “Yönetim ve inovasyon alanında yüksek lisans yaptıktan sonra satış, pazarlama ve marka oluşturma konularında edindiğim deneyimlerimi ABD’de kurduğumuz markayla somut başarılara dönüştürdük. ABD pazarının sunduğu fırsatları, avantaja çevirdik. ABD, hem girişim ekosistemindeki canlı dinamikleri hem de güçlü ekonomisiyle yalnızca kendi içinde değil, dünyanın dört bir yanındaki start-up’lar için elverişli bir pazar sunuyor. Ben de bu pazarda yakaladığım ivmeyle başarıya imza atmış biri olarak, Türk girişimciler için tavsiyeler oluşturdum” dedi.

“Hedef pazarın dinamiklerini öğrenmek çok kritik bir adım”

Küreselleşme ve doğru pazarlara yapılan yatırımların şirketin geleceğinin ve ekonomik refahın anahtarı olduğunu belirten D4D EXHIBITS Kurucu Ortağı Doğan Can Ergün, yeni pazarlara açılmak isteyen Türk girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu: “Girişimcilerin yeni bir pazara girmeden önce, derin bir araştırma yaparak o pazarın dinamiklerini, müşteri beklentilerini ve rekabet ortamını anlamaları gerekiyor. Bu dinamiklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak da başarı için kritik bir sürece karşılık geliyor. Öte yandan, iş bağlantıları kurmak ve sürdürmek, küresel pazarlarda büyük avantaj sağlarken bunu çift taraflı oluşturmak da çok önemli” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“İş bağlantılarındaki iletişime iki taraf için de süreklilik kazandırılması, başarı için olmazsa olmaz. Bu kapsamda, çalışanların günlük, haftalık veya aylık rutin kontrol sistemlerinin oluşturulması ve müşterilere dönüş hızının yüksek olması, iş büyüklüğüne bakılmaksızın aynı kalitede hizmet sunulması sürekliliğe katkıda bulunuyor. Ancak, elbette tüm bu parametrelerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi için bunlara uygun, ABD gibi büyük ölçekli pazarları bulmak gerekiyor.”

“ABD pazarı, yeniliklerin ve inovasyonun öncüsü olarak konumlanıyor”

D4D EXHIBITS Kurucu Ortağı Doğan Can Ergün, ABD pazarının girişimciler için barındırdığı avantajları şu şekilde anlattı: “Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, geniş ve çeşitli bir müşteri tabanına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu durum D4D EXHIBITS’te de olduğu gibi, diğer şirketlerin de ürün ve hizmetlerini farklı demografik gruplara ulaştırmasını kolaylaştırıyor. Örneğin biz de çeşitli endüstri ve sektörlerden müşterilere hitap eden özelleştirilmiş fuar standları ve deneyimler sunarak bu geniş pazardan faydalanıyoruz.”

ABD’nin teknolojik yeniliklerin ve inovasyonun öncüsü olarak girişimciler için benzersiz bir ortam sunduğuna dikkat çeken D4D EXHIBITS Kurucu Ortağı Doğan Can Ergün, “Biz de yeni teknolojileri keşfetmek ve kullanmak suretiyle etkinliklere ve konferanslara katılma fırsatı buluyoruz. Bu da müşterilere daha yenilikçi ve etkileyici fuar standı çözümleri sunmamızı sağlıyor ve gelişimimizi destekliyor. Ayrıca, ABD’de her şeyin bir alternatifi bulunuyor. Yüksek hızlı teslim süresi, uygun fiyatlı ham madde ve yarı mamuller sunmanın yanı sıra, iş ortağı bulabilme açısından da oldukça değerli bir zemin oluşturuyor. Bu da tıpkı bizim gibi, çok alternatifli tedarik ağları geliştirerek işletmemizin rekabet gücünü artırmamızı tetikliyor.