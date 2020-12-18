ABD’de 30’un üzerinde eyalet Google’a dava açtı

Amerika'nın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Davada imzası olan eyaletler arasında yer alan Colorado eyaleti başsavcısının ofisinden yapılan açıklamaya göre, eyaletler açtıkları davanın Adalet Bakanlığı’nın geçen ekim ayında açtığı davayla birleştirilmesini talep ediyor.

Washington’daki federal mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde Google, arama motoru sonuçlarında, kendi ürünlerini öne çıkarmakla ve rakiplerini dezavantajlı konuma sokup online arama sistemindeki tekelini genişletmeye yönelik adımlar atmakla suçlanıyor. Google için ayrıca, akıllı hoparlörler, televizyonlar ve otomobiller gibi yeni teknolojilere egemen olmak için ayrımcı anlaşmalara başvurmaya çalışma suçlaması yapılıyor.

Adalet Bakanlığı geçen Ekim ayında bir teknoloji firmasına karşı son 20 yıldaki en sert adımlardan birini atarak Google’a dava açmıştı.

Davada, Google arama motorunun sahibi Alphabet Inc. şirketi, internetteki hakimiyetini, rakiplerini ezmek ve tüketiciye zarar vermek için kullanmakla suçlandı. Google’a açılan ve 11 eyaletin de katıldığı dava, ABD’de hükümetin 20 yıldan daha fazla süre önce Microsoft’a karşı açtığı çığır açan davadan beri rekabeti korumaya yönelik en büyük adım oldu.