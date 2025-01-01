ABD’de Amazon'a girdi ihracatını 6 kat artırdı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Coğrafi işaretli do­ğal kaynak tuz üreti­mi yapan Mayi Tuz, Amerika’da kurduğu şirket ile Amazon platformuna gi­rerek ihracatta yüzde 600 bü­yüme yakaladı. Firma olarak büyümeye devam ettikleri­ni kaydeden Mayi Tuz kuru­cu ortağı ve CEO’su Sibel Gö­züyukarı Eyiler, “Geçen yıl ciroda 2022’ye kıyasla yüzde 180 oranında bir büyüme sağ­ladık, ancak ihracat tarafın­da bu büyüme oranına ulaşa­masak da yüzde 31 artış kay­dettik.

Bu yıl ulusal pazarda zincir marketlerde büyümeyi hedefleyerek satış kanalları­mıza iki yeni zincir market ek­ledik. Aynı zamanda ihracata daha fazla önem vererek Ame­rika’da şirketimizi kurduk ve Amazon platformunda henüz 1 yıl dolmamış olmasına rağ­men iyi bir ivme yakaladık. 2023 yılı ile kıyasladığımız­da, ihracatta yüzde 600’lük bir büyümeye ulaştık” dedi.

Şirket olarak Anadolu’nun doğal kaynaklarından elde et­tikleri tuz ürünlerini ulusla­rarası pazarlara ulaştırdıkla­rını bildiren Eyiler, halihazır­da Almanya, Hollanda, ABD, Estonya, Katar, Birleşik Kral­lık, Rusya ve Tayvan gibi bir­çok ülkeye ihracat yaptıkla­rını duyurdu. Önümüzdeki dönemde ise özellikle Orta­doğu, Avrupa ve Amerika’da varlıklarını güçlendirmeyi ve yeni pazarlarda büyüme­yi hedeflediklerini açıklayan Eyiler, bu doğrultuda, yeni ih­racat noktaları belirleyerek, global pazarda sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı amaç­ladıklarını ifade etti.

Ürün gamını yeni ürünlerle genişletiyor

Ürün gamlarında öğütül­müş, iri taneli tuz, sıvı tuz, aromalı sıvı tuzlar, baharatlı sıvı tuzlar ve çamaşır maki­nesi tuzu gibi geniş bir port­föylerinin bulunduğunu ak­taran Eyiler, ekim ayında pi­yasaya sundukları lavanta ve zambak aromaterapi tuzlarla ürün gamlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Şirketlerinde merkez ofisle­ri dahil kargo ekibi ve üretim tesisleri dahil olmak üzere 52 çalışanlarının bulunduğunu ileten Eyiler, yıllık üretim mik­tarlarının talep doğrultusun­da büyümeye devam ederken, cirolarının ise 2023’te yüzde 180,7 artırarak 1,5 milyon do­lara çıkardıklarını söyledi. Kaynak tuzlarının yeraltında­ki doğal su kaynaklarının, ka­yaçların arasından geçerken zengin mineralleri çözerek yü­zeye çıkması sonucu oluştu­ğunu bildiren Eyiler, “Bu tuz­lar, kimyasal katkı maddesi içermez ve doğal olarak yük­sek saflık oranına sahip.

Dola­yısıyla, kaynak tuzları içerdiği mineral değeriyle diğer tuzlar­dan ayrışır ve besin değerleri açısından daha zengin bir al­ternatif sunar. Türkiye’de tü­ketilen tuzların çoğunluğunu deniz ve göl tuzları oluşturur­ken, kaynak tuzlarının payı da­ha düşük kalıyor. Bu oranın, pazar verilerine göre yüzde 5 ile10 civarında olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu.

Yıllık üretim kapasitesi 12 bin tona ulaşacak

Geçen yıl 9 bin ton tuz üre­timi gerçekleştirdiklerini ve bu yıl ise üretim kapasitelerini artırarak 12 bin ton seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini ak­taran Eyiler, “Perakende ala­nında, ulusal süpermarket zin­cirleri ve organik ürün mağa­zalarında varlık gösteriyoruz. Migros, Macrocenter, Carre­foursa, Metro, File ve Getir gibi önde gelen zincir mağazalar­da ürünlerimiz yer alıyor. Yine web sitemizin yanı sıra Trend­yol, Amazon, Hepsiburada vb pazaryerlerinde ürünümüz çok satanlar arasında yer alı­yor” açıklamasında bulundu.

2024 yılın başında 580 bin dolarlık bir yatırım kararı al­dıklarını ve bu yatırım ile bir­likte önemli adımlar attık­larına dikkat çeken Eyiler, “Üretim kapasitemizi artır­mak amacıyla havuzlarımı­zı genişlettik, ek binalar inşa ettik ve yeni makinalar aldık. Bu yatırımlar sayesinde üre­tim süreçlerimizi güçlendir­dik ve daha verimli bir yapı oluşturduk. 2025’te yatırım­larımızı tamamlamak adına geriye yalnızca GES projemi­zin uygulanması kaldı. Ayrı­ca, sürdürülebilirliği artır­mak için 2025 yılında RES’e de yatırım yapmayı planlıyo­ruz” şeklinde konuştu.

“Boğaz spreyi formülü üzerinde çalışıyoruz”

Ar-Ge çalışmalarıyla ürün gamlarını genişletmeyi sürdürdüklerini kaydeden Eyiler, “Son dönemde, baharat karışımlarıyla zenginleştirilmiş gurme tuzlarımızı ve faydaları giderek daha fazla bilinen aromaterapi yağları içeren banyo tuzlarımızı ürün portföyümüze ekledik. 2025’e girmeden sıvı tuzlarımızla bir boğaz spreyi formülü üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, yaprak tuzlarımızın yapısını iyileştirerek daha modern bir ambalajla sunmayı planlıyoruz” dedi.