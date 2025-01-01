ABD’de Amazon'a girdi ihracatını 6 kat artırdı
Coğrafi işaretli doğal kaynak tuz üretimi yapan Mayi Tuz, ABD'de kurduğu şirket ile Amazon'a girerek ihracatını yüzde 600 artırdı. Firma, önümüzdeki dönemde özellikle Ortadoğu, Avrupa ve Amerika gibi yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Coğrafi işaretli doğal kaynak tuz üretimi yapan Mayi Tuz, Amerika’da kurduğu şirket ile Amazon platformuna girerek ihracatta yüzde 600 büyüme yakaladı. Firma olarak büyümeye devam ettiklerini kaydeden Mayi Tuz kurucu ortağı ve CEO’su Sibel Gözüyukarı Eyiler, “Geçen yıl ciroda 2022’ye kıyasla yüzde 180 oranında bir büyüme sağladık, ancak ihracat tarafında bu büyüme oranına ulaşamasak da yüzde 31 artış kaydettik.
Bu yıl ulusal pazarda zincir marketlerde büyümeyi hedefleyerek satış kanallarımıza iki yeni zincir market ekledik. Aynı zamanda ihracata daha fazla önem vererek Amerika’da şirketimizi kurduk ve Amazon platformunda henüz 1 yıl dolmamış olmasına rağmen iyi bir ivme yakaladık. 2023 yılı ile kıyasladığımızda, ihracatta yüzde 600’lük bir büyümeye ulaştık” dedi.
Şirket olarak Anadolu’nun doğal kaynaklarından elde ettikleri tuz ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştırdıklarını bildiren Eyiler, halihazırda Almanya, Hollanda, ABD, Estonya, Katar, Birleşik Krallık, Rusya ve Tayvan gibi birçok ülkeye ihracat yaptıklarını duyurdu. Önümüzdeki dönemde ise özellikle Ortadoğu, Avrupa ve Amerika’da varlıklarını güçlendirmeyi ve yeni pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini açıklayan Eyiler, bu doğrultuda, yeni ihracat noktaları belirleyerek, global pazarda sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Ürün gamını yeni ürünlerle genişletiyor
Ürün gamlarında öğütülmüş, iri taneli tuz, sıvı tuz, aromalı sıvı tuzlar, baharatlı sıvı tuzlar ve çamaşır makinesi tuzu gibi geniş bir portföylerinin bulunduğunu aktaran Eyiler, ekim ayında piyasaya sundukları lavanta ve zambak aromaterapi tuzlarla ürün gamlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.
Şirketlerinde merkez ofisleri dahil kargo ekibi ve üretim tesisleri dahil olmak üzere 52 çalışanlarının bulunduğunu ileten Eyiler, yıllık üretim miktarlarının talep doğrultusunda büyümeye devam ederken, cirolarının ise 2023’te yüzde 180,7 artırarak 1,5 milyon dolara çıkardıklarını söyledi. Kaynak tuzlarının yeraltındaki doğal su kaynaklarının, kayaçların arasından geçerken zengin mineralleri çözerek yüzeye çıkması sonucu oluştuğunu bildiren Eyiler, “Bu tuzlar, kimyasal katkı maddesi içermez ve doğal olarak yüksek saflık oranına sahip.
Dolayısıyla, kaynak tuzları içerdiği mineral değeriyle diğer tuzlardan ayrışır ve besin değerleri açısından daha zengin bir alternatif sunar. Türkiye’de tüketilen tuzların çoğunluğunu deniz ve göl tuzları oluştururken, kaynak tuzlarının payı daha düşük kalıyor. Bu oranın, pazar verilerine göre yüzde 5 ile10 civarında olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu.
Yıllık üretim kapasitesi 12 bin tona ulaşacak
Geçen yıl 9 bin ton tuz üretimi gerçekleştirdiklerini ve bu yıl ise üretim kapasitelerini artırarak 12 bin ton seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Eyiler, “Perakende alanında, ulusal süpermarket zincirleri ve organik ürün mağazalarında varlık gösteriyoruz. Migros, Macrocenter, Carrefoursa, Metro, File ve Getir gibi önde gelen zincir mağazalarda ürünlerimiz yer alıyor. Yine web sitemizin yanı sıra Trendyol, Amazon, Hepsiburada vb pazaryerlerinde ürünümüz çok satanlar arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.
2024 yılın başında 580 bin dolarlık bir yatırım kararı aldıklarını ve bu yatırım ile birlikte önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Eyiler, “Üretim kapasitemizi artırmak amacıyla havuzlarımızı genişlettik, ek binalar inşa ettik ve yeni makinalar aldık. Bu yatırımlar sayesinde üretim süreçlerimizi güçlendirdik ve daha verimli bir yapı oluşturduk. 2025’te yatırımlarımızı tamamlamak adına geriye yalnızca GES projemizin uygulanması kaldı. Ayrıca, sürdürülebilirliği artırmak için 2025 yılında RES’e de yatırım yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
“Boğaz spreyi formülü üzerinde çalışıyoruz”
Ar-Ge çalışmalarıyla ürün gamlarını genişletmeyi sürdürdüklerini kaydeden Eyiler, “Son dönemde, baharat karışımlarıyla zenginleştirilmiş gurme tuzlarımızı ve faydaları giderek daha fazla bilinen aromaterapi yağları içeren banyo tuzlarımızı ürün portföyümüze ekledik. 2025’e girmeden sıvı tuzlarımızla bir boğaz spreyi formülü üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, yaprak tuzlarımızın yapısını iyileştirerek daha modern bir ambalajla sunmayı planlıyoruz” dedi.