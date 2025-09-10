ABD’de zorlu piyasa koşulları Inditex’in satışlarını frenledi

Dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex, ikinci çeyrekte beklentilerin altında satış rakamları açıkladı.

Zara, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius markalarının sahibi olan şirket, 31 Temmuz’da sona eren dönemde 10,08 milyar euro net satış gerçekleştirdi. Bu rakam, analistlerin öngördüğü 10,26 milyar euro seviyesinin gerisinde kaldı.

Şirket yönetimi, özellikle ABD gibi kilit pazarlarda tüketici harcamalarının temkinli seyretmesinin zorlu bir çeyrek geçirmelerine neden olduğunu belirtti.

İlk yarı sonuçları

Inditex’in ilk yarı satışları 18,36 milyar euro olarak gerçekleşti. Analist beklentisi 18,55 milyar euro idi.

* EBIT (Faiz ve vergi öncesi kâr): 3,57 milyar euro

* EBIT marjı: yüzde 19,5

* Net kâr: 2,79 milyar euro (beklenti: 2,83 milyar euro)

* EBITDA: 5,11 milyar euro

* Brüt kâr marjı: yüzde 58,3

Şirket, sabit kur bazında yıllık yüzde 5,1 satış büyümesi elde etti.

Satışlarda toparlanma sinyali

Inditex, 1 Ağustos–8 Eylül döneminde satışlarının yıllık bazda yüzde 9 arttığını açıkladı. CEO Oscar Garcia Maceiras, ilk yarı sonuçlarını “karmaşık bir piyasa ortamında tatmin edici” olarak nitelendirerek, “sağlam bir performans” elde ettiklerini söyledi.

2026 görünümü korundu

Şirket, 2026 mali yılına ilişkin görünümünü koruduğunu duyurdu. Brüt kâr marjının artı/eksi 50 baz puan ile istikrarlı kalmasının beklendiği, ayrıca bu dönemde satışlara yüzde 4 oranında negatif kur etkisi yansıyacağı ifade edildi.