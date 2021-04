ABD'deki davada Halkbank'ın itirazı dinlenecek

Halkbank, pazartesi günü New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada üç hakimin karşısına çıkacak. Duruşmada, Halkbank’ın ‘’Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı

Yasası’’ kapsamında yargılanamayacağıyla ilgili itirazı konusunda tarafların görüşleri dinlenecek.



Amerikanın Sesi Radyosu'ndan Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Üst mahkeme hakimleri, Halkbank’ın avukatları ve New York Güney Bölgesi savcılarının karşılıklı argümanlarını dinleyecek, gerektiğinde soru soracak.



Dava sürecini yakından izleyen New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, “Pazartesi gerçekleşecek duruşmada Halkbank’ın avukatları hakimlere neden ABD’de yargılanamayacaklarını sözlü olarak ifade edecek. Bu savunma Halkbank için son bir şans. Hakimlerin ikna olmaması halinde dava alt mahkemede görülmeye devam edecek ki bu mahkemeden Halkbank’ın suçsuzluğu yönünde bir kararın çıkması oldukça düşük bir ihtimal” dedi.



Halkbank’la ilgili dava sürecini VOA Türkçe ’ye değerlendiren Akbulut, üst mahkemenin Halkbank aleyhine bir karar vermesi halinde bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yeniden devam edeceğini ve alt mahkemedeki yargı sürecinde Halkbank’ın lehine bir kararın çıkmasının çok büyük bir sürpriz olacağını belirtti.



Akbulut, Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’nın yargılandığı bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, Halkbank’ın o dönemde henüz sanık olarak dava dosyasına girmemiş olsa da dolaylı yoldan suçlu ilan edildiğini belirtti.



Akbulut, daha önceki süreçte Hakim Richard Berman’ın, ABD’nin İran’a yönelik ambargolarının Sarraf’ın yönettiği bir suç şebekesiyle organize olarak delindiğini, bu suçların odak noktasında ise

Halkbank’ın bulunduğunu ifade ettiğini hatırlattı.